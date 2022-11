Ancelotti tras perder con el Rayo: “Llegamos algo justos al parón del Mundial”

Al Real Madrid se le fueron en Vallecas los primeros puntos en Liga como visitante. Su hoja de servicios fuera de casa estaba impoluta en las doce primeras jornadas con victorias en Almería, Vigo, Cornellá, el Metropolitano, Getafe y Elche. Seis triunfos que era su mejor racha como visitante desde 2017 y que se rompió en la séptima salida, además con la primera derrota en el campeonato en una noche en la que los blancos no se encontraron en ningún momento cómodos en el césped de Vallecas.

Por tercera vez empezó perdiendo, pero no pudo remontar como hizo en la primera jornada ante el Almería y después en casa frente al Mallorca. Nunca había recibido en esta Liga más de dos goles y le hizo tres el Rayo que se apunto a la lista de los que le han marcado a los de Ancelotti, que en realidad son casi todos, porque de trece jornadas sólo en dos ha conseguido dejar limpia la portería de Courtois.

Un lastre que otras noches lo compensó con la pegada, pero que no lo pudo hacer en un día gris en general y de jugadores que estaban en forma en particular. «Bajamos el nivel de calidad. Asensio lo ha hecho bien y el resto ha estado un poco por debajo de lo normal. Fallamos ocasiones que solemos meter», explicaba el técnico, que reconoció falta de frescura y contudencia. «Perdíamos todos los duelos, ellos estaban más contundentes y si no igualas eso, aunque tengas más calidad, te cuesta. Nos ha costado la salida del balón y cuando pasa esto hay que cambiar la estrategia y no lo hemos hecho. Deberíamos haber jugado más en largo. Quizá el entrenador tenía que haberlo exigido y puedo haber fallado en eso», continuaba.

El Mundial está cada vez más cerca, los partidos se acumulan y empieza a faltar el aire. «Llegamos un poco justos al parón, es verdad, nos falta frescura, pero es normal después de un montón de partidos. Cuando un equipo te aprieta, como hizo el Rayo, necesitas piernas y no las tuvimos», explicaba Ancelotti, que siguió con su costumbre de no dramatizar, a pesar de que era la segunda derrota en cuatro partidos después de los primeros dieciséis sin caer. «Nos molesta perder el liderato, pero estamos bien en la Liga y en los octavos de la Champions, que era el primer objetivo de la temporada».