Los múltiples suspensos del Real Madrid en su derrota contra el Rayo Vallecano en LaLiga

El Real Madrid jugó en Vallecas, contra el Rayo, su peor encuentro de LaLiga y sólo perdió por un gol (3-2) porque tiene arsenal para marcar dos tantos sin apenas hacer nada. Fue un partido en el que se vieron de nuevo las debilidades que ya se mostraron contra el Girona o en el encuentro en Alemania en la Champions. Es un equipo sin Benzema y sin fuelle o motivación, como si otras cosas, por ejemplo el Mundial de Qatar estuviera en la cabeza de los madridistas. Muy pocos se salvaron del mal partido.

Courtois, 6

Ha perdido la magia con la que completó una temporada pasada espectacular. Hasta tiene mala suerte poque cuando paró el penalti, el árbitro mandó repetirlo y la segunda vez no pudo hacer nada.

Carvajal, 4,5

Se repitió porque Carvajal entró en el área antes de tiempo. Él fue quien había hecho el penalti por mano. Fue superado una y otra vez por Fran García.

MIlitao, 6

Marcó el gol que puso por delante al Real Madrid y con el que había tenido que cerrar el partido. No lo hizo, en parte por la debilidad defensiva.

Alaba, 5

Mala temporada del defensa austriaco. Nunca fue el más contundente, pero ahora el Madrid necesita atrás un golpe de personalidad y no lo da.

Mendy, 4

Si no compensa en defensa lo que no consigue hacer en ataque, entonces es un jugador de un nivel que no le da para estos partidos.

Tchouameni, 4

Empezó la temporada muy bien, pero se ha venido abajo y empieza a ser intrascendente, lo peor que le puede pasar a un mediocentro.

Modric, 5

Cuando mejoró un poco, mejoró el equipo, pero tuvo muchos errores en la salida del balón.

Valverde, 5

Sin poder correr, estuvo desconocido en Vallecas. Sólo un par de veces probó su tiro y no le salió. Uno se marchó al balcón de una casa.

Asensio, 7

Lo más potable del Real Madrid. Le hicieron el penalti, sacó el córner del segundo gol y el único peligro llegaba por sus botas.

Vinicius, 5,5

Se fue apagando hasta desaparecer del partido, algo que no suele ocurrir. Va a mil batallas, le pegan con impunidad y puede que lo acabe pagando.

Rodrygo, 5,5

Quiso ayudar en el centro del campo porque no le llegaban balones. Tuvo un par de remates que se le marcharon fuera.

Camavinga, Mariano, Lucas Vázquez y Nacho

Sin calificar. No tuvieron peso en el partido. Los cambios de Ancelotti, a diferencia de otros encuentros, no cambiaron nada.

Ancelotti, 5

El entrenador italiano no encontró el modo de cambiar la dinámica del partido de sus futbolistas. No supo cómo hacerles reaccionar frente a un rival que dominó todo el encuentro.