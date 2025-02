¿Qué diferencias hay entre "fuck off" y "fuck you"?, ya hay acta del árbitro sobre Bellingham

La polémica expulsión de Jude Bellinghamen el partido entre Osasuna y Real Madrid ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol español. El incidente ocurrió en el minuto 39 del encuentro, cuando el centrocampista inglés vio la tarjeta roja directa tras un intercambio de palabras con el árbitro Munuera Montero. Según las imágenes captadas por Movistar Plus, Bellingham se acercó al árbitro para protestar por una decisión y le dijo: "Te estoy hablando con respeto, fuck off". Sin embargo, Munuera Montero interpretó estas palabras de manera diferente y decidió expulsar al jugador del Real Madrid.

En el acta del partido, Munuera Montero escribió: "En el minuto 40, el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: Fuck you". Esta discrepancia entre lo que Bellingham afirma haber dicho y lo que el árbitro registró en el acta ha sido el centro de la controversia.

Qué quiere decir fuck off

La distinción entre estas dos expresiones es crucial en este caso. "Fuck off" se traduce generalmente como "vete a la mierda" o "no me jodas", y aunque es una expresión grosera, se considera menos ofensiva que "fuck you", que significa directamente "que te jodan". Esta diferencia semántica podría tener implicaciones significativas en la sanción que podría recibir Bellingham.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, defendió a su jugador en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico italiano argumentó que se trató de un error de comunicación y que Bellingham no había dicho nada ofensivo que mereciera una expulsión. Ancelotti incluso sugirió que el árbitro podría haber malinterpretado las palabras del jugador debido a una falta de comprensión del inglés. "Sería partidario de hablar con el árbitro y no con Bellingham. Él le ha protestado y le ha dicho: “Si esto es falta, lo otro es penalti; no me jodas”. La tarjeta roja sale del nerviosismo del árbitro. Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado y el árbitro se ha equivocado en la traducción”, ha dicho el entrenador,

La expulsión de Bellingham podría tener consecuencias significativas para el Real Madrid. Dependiendo de cómo se interprete el incidente. el centrocampista inglés podría enfrentarse a una sanción de uno, dos o hasta cuatro partidos. Esto supondría un duro golpe para el equipo blanco en su lucha por el título de La Liga.

Este incidente se produce en un momento de tensión entre el Real Madrid y los árbitros de La Liga. En las últimas jornadas, el club blanco ha expresado su descontento con varias decisiones arbitrales. La expulsión de Bellingham es la tercera que sufre el Real Madrid en 24 jornadas de La Liga, todas ellas fuera del estadio Santiago Bernabéu.