Real Madrid - Barcelona: "¿Manda la cabeza o el físico?"

El Barcelona llega al Clásico con el tiempo de su parte, más descansado, pero con la moral en contra. Jugar con diez futbolistas durante más de una hora en la vuelta de cuartos de final de la Champions contra el PSG fue una carga física importante, pero sobre todo una losa moral por la derrota; justo lo contrario que le sucedió al Real Madrid, que físicamente terminó muerto contra el Manchester City, pero mentalmente fue un subidón de energía pasar a semifinales. Un resultado en el fútbol lo cambia todo y en el equipo de Ancelotti ahora todo son certezas y en el de Xavi todo son dudas, azuzadas por la división interna que produjeron las palabras de Gündogan.

No es el primer cisma que monta el veterano centrocampista, el hombre que más minutos ha jugado este curso con Xavi y el que menos se ha lesionado. Ya le faltó tiento después del Clásico de la primera vuelta al alemán al decir que esperaba que el vestuario estuviera más enfadado. Esta vez lo repitió y también dio un tirón de orejas a Araujo por la roja. El defensa uruguayo le contestó en su última comparecencia: «Prefiero guardarme lo que pienso, hay valores y códigos de vestuario que pienso que hay que cumplir».

El Barça visita el Santiago Bernabéu con esos problemas internos, con esos recelos que siempre producen los malos resultados, por mucho que días antes, semanas antes, cuando el equipo remontaba, se hablara de piña en el vestuario; y con esa falta de confianza, pese a que en esta Liga tan irregular que ha tenido se ha mostrado como un visitante más o menos fiable. No ha perdido ningún partido lejos de Montjuïc, y ya ha jugado en estadios como el Metropolitano, Anoeta y San Mamés. Desde el 17 de febrero en Vigo no encaja un gol como foráneo y desde el partido en Las Palmas en enero, el primero de 2024, no va con el marcador en contra (allí remontó el 1-0 de Munir en el minuto 12 con los tantos de Ferran Torres en el 55 y Gündogan en el descuento, de penalti).

De los equipos de arriba le falta el Girona en Motilivi y el Santiago Bernabéu, donde se lo juega todo ya este curso, o, más bien, se juega la opción de seguir peleando por defender el título de Liga, porque en caso de triunfo se quedaría todavía a cinco puntos del Real Madrid, con 18 por disputarse. En total, a fdomicilio el Barça suma nueve victorias y seis empates, que son demasiados, mientras que el líder todavía no sabe lo que es perder en su estadio desde que lo reformaron. Nadie se ha apropiado del nuevo Bernabéu. Una de esas dos rachas podría llegar a su fin mañana... O no, porque pueden empatar y los dos mantendrían sus registros, aunque ese resultado también dejaría al conjunto de Carlo Ancelotti cerquísima del alirón.