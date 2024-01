Real Madrid - Barcelona: el motivo por el que el Madrid es mejor físicamente

El viernes, dos días después del partido contra el Atlético de Madrid, Dani Carvajal, el mejor jugador del derbi no se entrenó en el césped con el resto de sus compañeros del Real Madrid. «Carvajal está bien. Ayer descansó porque a los veteranos obviamente les cuesta un poco más recuperar comparado con los jóvenes. Puede jugar sin problema. He decidido el equipo que va a jugar, pero no quiero dar pistas», decía ayer Ancelotti acerca del lateral derecho blanco.

El Real Madrid sufrió una batalla interminable contra el Atlético y esta noche le espera otra batalla que promete ser intensa contra el Barcelona. Aspirar a todos los títulos exige un esfuerzo físico cada tres días. «Estamos muy bien físicamente, lo hemos visto en el último partido, aún jugando cada tres días, están aguantado bien», contaba Pintus en los medios del club acerca del esfuerzo que tienen que hacer sus futbolistas y cómo trabaja.

No hay descanso para los jugadores de Ancelotti y menos en este mes de enero, quizá el peor porque se mezcla que el equipo vuelve de una semana de descanso y se encuentra de golpe con la competición al máximo nivel. Va a jugar en apenas dos semanas dos encuentros contra el Atlético y en medio, la final contra el Barcelona. Y después llegan más encuentros decisivos, como el de la Champions. No hay tiempo para el relax, ni para respirar.

«Miro las expresiones de los futbolistas, están relajados aún cuando están jugando una prórroga, aún relajados, pero con el fuego dentro», explicaba Pintus acerca de cómo ve a los jugadores. El preparador físico italiano, una de las claves de este Real Madrid dice que lo fundamental es la «resiliencia: la capacidad psicológica de reaccionar en un esfuerzo muy grande». La capacidad de decidir en momentos en los que el cuerpo lo que quiere es parar y tirarse.

En el gol de Carvajal, en la semifinal contra el Atlético, Koke persigue, desde lejos, la jugada desde el principio, cuando arranca Vinicius. Vini tira, la pelota sale rebotada hacia el centro, en la línea del área grande y ahí llegan Koke y Bellingham. El madridista con ventaja remata una vez y persigue el rebote que se genera. Koke, no. El centrocampista del Atlético se queda en la línea, doblado con las manos en las rodillas, mirando cómo la jugada sigue, la pelota sale de nuevo rebotada y llega a Carvajal.

«De Bellingham destacaría su llegada, el timing de llegada, su capacidad física, técnica, es un futbolista extraordinario y está marcando diferencias con esa llegada», explicaba ayer Xavi del inglés. Por resiliencia y por preparación y por genética, los futbolistas del Madrid llegan más fuertes a los minutos finales. Por eso el entrenador del Barcelona no quería dar importancia a que el Madrid llevase más minutos. «Es verdad que ellos acabaron fatigados. Pero el año pasado creo que fue igual. El año pasado jugamos prórroga contra el Betis y nos salió el mejor partido». A lo mejor es que el Madrid no tenía el fuego de ahora.