El desprecio contra Carlos Alcaraz antes del Abierto de Australia por su físico

Carlos Alcaraz aseguró en una conferencia de prensa previa al inicio del Abierto de Australia que su meta para este año es ganar al menos un Grand Slam y repetir su desempeño de 2023. Alcaraz, mencionó que su objetivo al inicio del año pasado era igualar su desempeño en 2022, año en el que ganó su primer Grand Slam en Estados Unidos. Por lo tanto, espera que esta temporada se repitan los éxitos de 2023, año en el que se llevó el título en Wimbledon en una final épica contra el serbio Novak Djokovic

Alcarazse mostró muy motivado y confiado en su preparación para el torneo. "Estoy muy emocionado, espero que sea tan bueno como 2023. Me he preparado muy bien para este torneo. He mejorado los aspectos que no hice bien el año pasado. Este año creo que va a ser bueno. Tanto dentro como fuera de la cancha, todos podemos mejorar algo. No soy perfecto", admitió

El tenista murciano no estará acompañado en Australia por Juan Carlos Ferrero. "Es difícil no tener a Juan Carlos (Ferrero) porque viaja casi siempre. Sólo se pierde uno o dos al año. Tengo a Samu conmigo. Es un gran entrenador, entrenó a Juan Carlos. Tengo una gran confianza en él. Puedo aprender mucho de él", añadió

Alcaraz también comentó sobre su decisión de no competir en ninguno de los torneos previos al Abierto de Australia. "Terminamos la temporada muy tarde. Preferí tener vacaciones para recuperar mi cuerpo y mente. Claramente prefiero tener una buena pretemporada, necesitamos cinco o seis semanas pero no tenemos tiempo. Esta vez preferimos venir directamente al Grand Slam".

El inesperado mensaje contra Alcaraz desde el entorno de Djokovic

Se quiere cuidar físicamente porque las lesiones le han amargado bastante y han provocado que muchos hagan predicciones sobre su futuro. Por ejemplo, Nikola Pilic, que fuera entrenador de Novak Djokovic, ha sido muy gráfico contra Alcaraz: "Cuando ganó en Madrid dije que era el heredero de los tres grandes. ¿Pero me vas a decir que jugará otros 12 años como hoy? Es fuerte y es un buen jugador. Gusta. Pero que su cuerpo se está desgastando. ¿Cuántas lesiones ha tenido hasta ahora? De todos modos, juega muy bien", ha dicho con dureza.

Mientras Carlos Alcaraz, que enfrentará al francés Richard Gasquet en la primera ronda, mencionó que ha estado mejorando ciertos aspectos desde que llegó a Melbourne este domingo. "Me he ido encontrando muy bien después de los entrenamientos. En la academia había hecho buenos entrenamientos, pero no es lo mismo porque aquí entrenas con los jugadores con los que vas a competir. He ido mejorando estos días. Físicamente me encuentro muy bien y tenísticamente también", argumentó.

Alcaraz prefirió no revelar los aspectos en la cancha que ha mejorado durante la pretemporada, pero explicó que ha mejorado "la puntualidad y el orden". "Dentro de la cancha no vamos a decirlo, pero fuera de la cancha puedo decir que tengo 20 años y soy muy despistado. La puntualidad puede influir dentro de la cancha. Hay que mejorar como persona, el orden y la puntualidad, todo relacionado con este tipo de cosas", concluyó la principal esperanza española en un cuadro que comenzará este domingo.