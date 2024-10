Real Madrid - Barcelona: La petición de Ancelotti a sus defensas

Sin Alaba, sin Carvajal y sin Courtois. La defensa del Real Madrid está en modo supervivencia estos días, con Rüdiger y Militao como tercero y cuarto en la lista de jugadores con más minutos, por detrás de Valverde y Vinicius. El quinto, hasta ahora, es Courtois. No hay mejor dibujo de la espina dorsal del equipo de Ancelotti. El delantero, el centrocampista, los centrales y el portero. Vini y Valverde son imprescindibles, pero en algún momento pueden ser sustituidos o no jugar; Courtois no va a estar en el encuentro de esta noche y aunque el equipo lo puede notar, Lunin ya dejó claro el curso pasado que con él se puede llegar a la final de la Champions y ganar LaLiga. En cambio, ni Rüdiger ni Militao tienen recambio ahora mismo en el equipo.

Casi no pueden dejar de jugar. Vallejo no cuenta para Ancelotti, que para dar relevo a alguno de sus centrales suele tirar de Tchouaméni. Pero en las citas importantes, como el Clásico de hoy, el alemán y el brasileño son fijos atrás y más que necesarios en un equipo que, según ha remarcado su técnico varias veces, aún tiene que ajustarse defensivamente. Ancelotti insiste en que el trabajo es de todo el equipo, pero también resalta que, lógicamente, son los de atrás los que tienen más responsabilidad a la hora de evitar los goles. Los datos no son malos. El Real Madrid solo ha recibido siete goles en LaLiga en los diez partidos disputados (uno más que el Atlético de Madrid, el equipo que menos encaja) y es el quinto que menos disparos recibe en el campeonato español. Es más la sensación de inseguridad que la inseguridad real atrás.

Rüdiger y Militao son una pareja contundente y rápida, que va bien por alto (también ofensivamente, como se vio el martes) que, ahora, además, tiene otra misión: que los balones lleguen a los delanteros en rápidas transiciones. Ancelotti ha dejado claro que el equipo es mejor con espacios abiertos y no le importa plantear un partido cerrado si puede salir rápido a la espalda rival. En muchos momentos de sus choques, Flick plantea una defensa casi en la línea del centro del campo. La misión de Militao y Rüdiger es sacar la pelota con un fuerte pase largo, pero no un pelotazo a la ligera. Son los dos futbolistas del equipo que más balones largos juegan, algo que suele ser habitual en los defensas.

Pedri, Lamine Yamal y Rapinha, los que más roban

«Tengo algo pensado para sacar la pelota, pero no voy a explicártelo», contestaba ayer Ancelotti a un periodista. «Después me dirás si me he equivocado. Si tienen una línea alta hay que atacar de una manera, si tienen una línea baja hay que atacar de otra», decía

Hoy es la prueba de fuego para los centrales. Tienen que defender, sacar el balón en largo para buscar a Vinicius y para evitar la presión del Barcelona, que tanto éxito le está dando. Pedri, Lamine Yamal y Raphinha son los futbolistas que más balones recuperan del equipo azulgrana.