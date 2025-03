El Real Madrid no jugará nunca más un partido que no cumpla las 72 horas de descanso

Antes del partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Real Madrid, Real Madrid Televisión (RMTV) ha hecho una declaración contundente que ha resonado en el mundo del fútbol: "El Real Madrid no volverá a jugar nunca más un partido sin tener 72 horas de descanso". Esta afirmación, pronunciada por el canal oficial del club blanco, no solo refleja el malestar del equipo ante el apretado calendario, sino que también marca una postura firme en defensa de la salud de los jugadores y el cumplimiento de las recomendaciones de la FIFA. Según RMTV, el club está dispuesto a buscar el amparo de la máxima autoridad futbolística si esta situación se repite en el futuro.

El contexto de esta declaración surge tras el partido de Champions League disputado el pasado miércoles contra el Atlético de Madrid, un encuentro que se extendió hasta los penaltis y dejó al equipo físicamente agotado. Apenas 66 horas después, el Real Madrid se enfrenta al Villarreal en La Cerámica, un choque programado para las 18:30 horas de este sábado. Este margen de tiempo incumple las 72 horas de descanso mínimo que la FIFA recomienda por escrito entre partidos para garantizar la recuperación adecuada de los futbolistas. El club considera este horario una afrenta directa a la integridad física de sus jugadores.

La indignación del Real Madrid no es nueva. Hace semanas, cuando se anunció el horario de este partido, el club ya expresó su disconformidad con LaLiga. Sin embargo, la situación se ha agravado tras el desgaste del derbi madrileño, donde los jugadores apenas tuvieron tiempo para recuperarse. Carlo Ancelotti, entrenador del equipo, había adelantado su preocupación en la previa del encuentro: "No lo entiendo, lo mínimo son 72 horas de recuperación, pero se priorizan los derechos de televisión y el dinero sobre la salud de los jugadores". Sus palabras encontraron eco en la postura oficial del club, que ahora eleva el tono y promete no tolerar más este tipo de programaciones.

RMTV, al hacer pública esta decisión, no solo lanza un mensaje a LaLiga, sino también a otros clubes y organismos. "Esto es información", afirmó el canal antes de presentar el once titular para el partido contra el Villarreal, subrayando que el Real Madrid no está dispuesto a ceder en este punto. La referencia a la FIFA no es casual: el organismo internacional establece directrices claras sobre el descanso, y el club blanco planea apoyarse en ellas para exigir un cambio en la gestión del calendario. Este movimiento podría sentar un precedente, animando a otros equipos a sumarse a la causa contra la saturación de partidos.

El partido de hoy, además de ser un desafío deportivo ante un Villarreal competitivo, se ha convertido en un símbolo de esta lucha. Con jugadores clave como Vinicius sin ser titular por cansancio y una defensa mermada por lesiones, el Real Madrid llega con rotaciones obligadas y apenas 50 minutos de entrenamiento en Valdebebas como preparación. La comparación con sus rivales directos, Atlético de Madrid y Barcelona, que jugarán el domingo con más de un día extra de descanso, ha avivado aún más el sentimiento de injusticia en el seno del club.