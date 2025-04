El Real Madrid monta en cólera: se niega a entrenar y a hablar antes de la final como protesta por los árbitros

El Real Madrid ha decidido suspender tanto la rueda de prensa como el entrenamiento previsto para hoy, en la víspera de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Esta decisión llega como respuesta directa a las declaraciones realizadas esta mañana por los árbitros designados para el encuentro, Ricardo De Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes, quienes criticaron abiertamente los vídeos de Real Madrid TV.

El detonante: la rueda de prensa arbitral

En la habitual comparecencia previa a la final, tanto De Burgos Bengoetxea (árbitro principal) como González Fuertes (responsable del VAR) se mostraron visiblemente afectados y críticos con la campaña mediática del Real Madrid. De Burgos, incluso, rompió a llorar al relatar el impacto personal y familiar de las acusaciones y presiones, señalando que ha tenido que explicar a su hijo que, pese a los errores, es una persona honrada y no un “ladrón”, como se le acusa en algunos medios y redes sociales alimentadas por los vídeos del club blanco.

González Fuertes, por su parte, fue tajante al advertir que el colectivo arbitral está dispuesto a tomar medidas más serias contra este tipo de ataques y que no seguirán permitiendo la situación actual.

La reacción del Real Madrid

Las palabras de los árbitros han generado un profundo malestar en la directiva del Real Madrid. El club no ha presentado una solicitud oficial de cambio de árbitros, pero espera que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) actúe de oficio y sustituya tanto a De Burgos como a González Fuertes para garantizar la imparcialidad en un partido de máxima tensión. La entidad blanca sostiene que, tras sus declaraciones, los colegiados no podían arbitra el encuentro. Por eso, además del entrenamiento y de la conferencia de Prensa, a la cena de protocolo de la noche antes, no va a asistir ningún miembro del club blanco.