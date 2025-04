Las lágrimas de De Burgos Bengoechea, el árbitro de la final de Copa: "Le dicen a mi hijo que soy un ladrón"

Los árbitros se han convertido en protagonistas el día antes de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Barcelona. Los designados para el encuentro, De Burgos Bengoecheea y González Fuertes, han compartido su perspectiva sobre el papel del arbitraje en el actual contexto de presión mediática y social. Y el primero se ha emocionado, intentando evitar las lágrimas, cuando ha hablado de su hijo.

"Cuando un hijo va al colegio y le dicen que su padre es un ladrón eso es muy jodido. Lo único que intento es educar a mi hijo para que sepa que su padre es honrado, enseñarle lo que es el árbitaje, que cada uno haga una reflexión de por donde queremos ir, me gustaría que lo supieseis, es muy duro", ha asegurado.

El VAR

Uno de los temas más destacados fue la influencia del VAR. De Burgos subrayó que detrás del sistema hay una persona y, por tanto, siempre existe una interpretación subjetiva: "Cuando ambas personas lo interpretan diferente pueden haber más discusiones, pero tenemos que intentar ajustar nuestros criterios para ir en la misma línea". Además, propuso eliminar el término "error claro y manifiesto", al considerar que genera confusión en el criterio de actuación del VAR.

Por su parte, González Fuertes defendió el sistema, aunque admitió que está en evolución: "el VAR lleva solo seis años, estamos prácticamente empezando a hablar del VAR. Cambiará y evolucionará seguro". No obstante, recalcó la necesidad de no perder la figura del árbitro principal: "hay una cosa que no se puede perder y es el feeling de campo, el árbitro de campo".

Ambos árbitros insistieron en que el VAR no condiciona su autoridad. De Burgos fue claro: "El árbitro es el último que toma la decisión (...) nosotros no esperamos una decisión del VAR, solo informamos de que la jugada se está chequando". En esta línea, González Fuertes reafirmó que el sistema está para asistir, pero no para sustituir la toma de decisiones del colegiado principal.

Críticas y huelga

En cuanto al creciente nivel de hostilidad hacia los árbitros, las críticas y las acusaciones de robo, González Fuertes alertó de las consecuencias de ese discurso: "Nos estamos equivocando en el camino, eso va a tener consecuencias (...) va a llegar el día en el que tengamos problemas". También denunció el efecto que generan los vídeos emitidos por medios de clubes, como RMTV: "Cuando algunos periodistas hablan de robo, esa frustración la paga el niño o la niña que tiene que ir a pitar un infantil. Después le ponen la diana a un compañero en la cabeza".

De Burgos, por su parte, prefirió no personalizar las críticas: "Normalmente siempre son críticas dañinas contra el estamento y contra mí. Yo tengo que mirarme el ombligo y saber lo que tengo que seguir mejorando". Sin embargo, ambos dejaron claro que la situación está tocando fondo. González Fuertes fue tajante: "no vamos a seguir permitiendo lo que está pasando. En poco tiempo tendréis noticias. Vamos a hacer historia".

Aunque no quisieron confirmar explícitamente una posible huelga, González Fuertes lanzó un mensaje enigmático: "Tendréis noticias", y dejó entrever que se están considerando medidas más contundentes.

Nivel arbitraje

Respecto al nivel del arbitraje español, De Burgos consideró que, pese a las críticas, el rendimiento es competitivo: "el nivel actual no es nada malo". González Fuertes fue más categórico: "el arbitraje español está probablemente en el top-3 o top-4 en Europa".

Ambos reconocieron también la exigencia emocional de arbitrar una final de este calibre. Para De Burgos, es un momento de especial responsabilidad: "vienes con la intención de no defraudar a la gente (...) intentaremos disfrutar hasta que pite el silbato". González Fuertes lo expresó como un sueño cumplido: "es un sueño hecho realidad, que compartimos todos los que formamos la familia arbitral".