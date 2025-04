¿Qué pasaría si el Real Madrid no se presenta a la final de Copa del Rey contra el Barcelona?

El Real Madrid estalló. A las 19:15 estaba programa la conferencia de Prensa de Luka Modric y Carlo Ancelotti antes de la final de la Copa del Rey. A las 17:00 la habían dado Araújo y Hansi Flick, que como el Barcelona hace de visitante, les tocaba antes. Pero poco antes, el club blanco decidió que no iba a presentarse en la sala de Prensa y que tampoco iba a hacer el entrenamiento habitual después, como sí lo había hecho el Barcelona. Tampoco asistieron a la cena posterior que la Federación había organizado entre los dos clubes. Ni el presidente ni ningún miembro de la entidad blanca. Se rumoreó que podía no jugar la final, pero el propio club lo desmintió con un comunicado.

El Real Madrid quería dejar muy claro su enfado con la Federación y con lo que había ocurrido por la mañana, en la conferencia de Prensa de los colegiados, una rutina habitual en las últimas finales y que se convirtió en una absoluta bomba de relojería.

Las lágrimas de De Burgos Bengoechea

Tanto De Burgos Bengoechea, árbitro del campo, como González Fuertes, en el VAR, respondieron antes los medios y todo lo importante giró en torno a los vídeos de Real Madrid Televisión. “No hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no solo del fútbol profesional, también del fútbol base, porque afecta a nuestras familias. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir, de lo que queremos del deporte y del fútbol", señaló De Burgos Bengoechea, desde La Cartuja de Sevilla. Antes había llorado cuando explicó qué sucede en su familia. "Cuando un hijo tuyo va al colegio y le dicen que su padre es un 'ladrón' y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca, como un deportista más. Es muy jodido, no se lo deseo a nadie. El día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, que nos ha dado muchos valores”, dijo. Antes había sido más frío: "Me resulta indiferente los vídeos que hagan, normalmente son críticas dañinas contra el estamento, contra mí, contra cualquier compañero. Ellos verán lo que tienen que hacer. Yo me miro el ombligo y sé lo que tengo que hacer, poco más que añadir a esos vídeos que hacen.

El aviso de los árbitros: "Tendréis noticias"

González Fuertes había sido más duro: "No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. En pocas fechas tendréis noticias sobre lo que va a venir. Pero la plantilla del arbitraje español y el CTA va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando", explicó el colegiado. "Creo que nos estamos equivocando en el camino, porque eso va a tener consecuencias, no sabemos quien y cómo se capta ese mensaje y va a llegar el día en el que tengamos problemas. ¿Quién se hará cargo de ese problema? Tenemos que intentar dar una solución a este ambiente de beligerancia que hay en el fútbol con el estamento arbitral", apuntó.

¿Y la final?

Una de las opciones que se estaba planteando en las redes sociales es que el Real Madrid doblara su apuesta y no se presentase a la final si la Federación no cambiaba a los árbitros. Pero desde el club, después de varias noticias, aseguraron que no iban a faltar a la cita.