Así es la nueva y definitiva despedida de Sergio Ramos del Real Madrid

Fútbol

El jueves 1 de julio termina la temporada de fútbol, es decir, se acaban los contratos que no se han renovado y se pone fin a la relación entre el jugador y el club. Por eso, en el Barcelona están nerviosos: por primera vez, Leo Messi no es jugador azulgrana. Aunque está negociando y aunque desde enero podía negociar con otro club, nunca se había dado el caso de que el argentino no formara parte de la disciplina del club. El futuro así parece más incierto.

Lo mismo sucede con Sergio Ramos, con la diferencia de que el capitán del Real Madrid (hasta hoy) ya no va a seguir formando parte de la entidad y ya está negociando con el PSG, aunque las diferencias no se han limado y el club francés le pone pegas para los dos años, como se las puso el Real Madrid. El club parisino va a anunciar a Achraf, por el que paga 60 millones de euros. Cuando quiere un fichaje, lo hace deprisa.

En la web del club blanco, mientras, aún se ve a Sergio Ramos como parte de la plantilla, porque hasta las 0:00 de la noche del miércoles al jueves no se termina la relación entre ambos.

Sin embargo, el futbolista tiene más prisa y en las redes sociales, la biografía pública en nuestros días, ya ha roto su relación con la entidad blanca. En Twitter, donde el futbolista tiene más de 18 millones de seguidores ya no es jugador del Real Madrid. “Jugador de fútbol y embajador de @unicef_es. Corazón, carácter y pasión”, escribe en su biografía. Y lo mismo repite en Instagram donde casi alcanza los 45 millones de seguidores.

Instagram de Sergio Ramos

Si con Messi todo está en el aire y el paso del tiempo no hace más que levantar las suspicacias entre los seguidores azulgrana que no están convencidos de que Joan Laporta vaya a convencer al futbolista para quedarse ganando menos (pues no puede quedarse de otra manera para cuadrar cuentas), los seguidores del Real Madrid ya sólo esperan de Sergio Ramos conocer su destino para ver si va a ser un rival en la próxima Champions.