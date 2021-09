Las claves de un Real Madrid joven pero sobradamente preparado

Fútbol

En marzo de 2019, un año antes de la pandemia, hace mil vidas,el Real Madrid ganó al Huesca 3-2 y según informa Míster Chip lo hizo sin que jugaran o Kroos o Modric o Casemiro. En todos los partidos que ha disputado el equipo blanco después siempre ha estado uno de los tres míticos en el centro del campo. No se puede entender la segunda edad dorada del club sin esos tres hombres al mando del equipo y Zidane entendía que no era posible un Madrid sin uno de ellos que diese rigor al resto.

Recambio

Contra el Mallorca, no jugaron ni un minuto. Kroos porque aún no se ha recuperado y Modric y Casemiro porque Ancelotti consideró que era mejor que el partido entre semana se lo saltasen para no sumar minutos de más en sus piernas, que la temporada es muy larga y, sobre todo, hay recambio. Camavinga, así, fue titular y cuando fue sustituido, el que saltó al campo fue Antonio Blanco. Modric y Casemiro miraban relajados desde el banquillo. «El futuro del Real Madrid está seguro con estos jugadores como Valverde, Camavinga, Blanco… Creo que este es el presente también con Modric, con Kroos, con Casemiro. El medio campo es muy fuerte en todos los sentidos», decía el entrenador italiano.

Riesgos

Hace años, ante el cambio en el mundo del fútbol y jóvenes más destacados. El primer problema era que su rendimiento no era seguro y el segundo, que había que tener paciencia, una palabra que en el fútbol profesional apenas existe. Casos como Odegaard o Illarramendi ejemplifican lo que puede suceder. El primero se vio superado por lo que supone jugar en el Real Madrid en el centro de la diana y el segundo no tuvo paciencia suficiente para hacerse hueco.

20 años

No ha sido, pues, una apuesta fácil, pero contra el Mallorca empezaron a verse las consecuencias. Militao tiene 23 años, Miguel Gutiérrez llega de la cantera y este verano cumplió los 20. Camavinga, a sus 18, suma tres tardes gloriosas en el Real Madrid ante el asombro de todo el mundo por cómo se lo toma todo. Fede Valverde, que parece que lleva una vida en el Real Madrid cumplió 23 en julio; Rodrygo tiene 20 y Vinicius, al que se le puede considerar un veterano, porque ha vivido todas las batallas, hizo los 21 este verano. Por comparación, los 25 años de Asensio parecen mucho, pero sigue siendo un futbolista con más futuro que pasado. «Como he dicho muchas veces», aseguraba Ancelotti tras la contundente victoria contra el Mallorca», «tenemos en la plantilla una buena mezcla entre experiencia y juventud. La calidad de los jóvenes es muy alta y contra el Mallorca lo han demostrado, pero no tenemos que olvidar que la experiencia tiene un componente muy importante en el fútbol».

Vida sin Mbappé

Los veteranos lideran el proyecto, pero son jóvenes son los que están dando impulso al Madrid y le han cambiado el humor tras una temporada pasada agotadora y un verano en el que el protagonismo se lo llevó Mbappé. Parecía que sin él no había plantilla. Pero los primeros pasos están demostrando que el futuro ha llegado.