El problema de Ancelotti con Hazard en el Real Madrid

Fútbol

El Real Madrid recibe el sábado (21:00 h) al Rayo Vallecano después del choque agridulce contra el Shakhtar: ganó el conjunto de Ancelotti, pero el partido fue todo lo contrario a vistoso, con una actuación del equipo que durante algunos minutos rozó la desgana. El Rayo de Falcao, ahora mismo, parece más fuerte que el conjunto ucraniano y el Madrid no puede descentrarse para seguir avanzando en LaLiga.

Con la defensa titular ya clara al recuperar al internacional Carvajal y con el centro del campo de toda la vida, la única plaza en la que puede haber discusión es en la banda derecha, donde la baja de Rodrygo da oportunidades a casi todos. Lucas Vázquez completó un buen encuentro el miércoles y en el banquillo, o peor, calentando, se quedaron Asensio y Hazard. “Ayer hablé con un jugador y me dijo una cosa muy interesante, a veces se cambia a un jugador porque no juega bien y lo entiende. Entonces, ¿por qué te enfadas si te cambian?”, ha explicado Ancelotti acerca de los enfados de los futbolistas. “Me dijo que un jugador que no se enfada, no es un jugador. Si lo cambian o no entra al partido tiene que enfadarse, con el entrenador, no con la persona. Yo me enfadaba con Capello cuando no me ponía y me decía que, cuando fuese entrenador, lo entendería. Ahora lo entiendo muy bien”.

Hazard llegó para ser una estrella y ahora, que no está lesionado, no juega porque es peor que los titulares. “El jugador no está contento, está claro. Tiene calidad y está entrenando bien, es profesional, serio y merece tener minutos por lo que está haciendo. Va a tenerlos si sigue así y tiene fe. Lo importante es que esté enchufado. Lo siento porque es bastante fácil meter a un jugador en el banquillo que no es profesional en el entrenamiento y él lo es”, ha dicho el entrenador italiano acerca del delantero belga. No le importa a Ancelotti dejar pistas a sus rivales. En el Rayo ya saben que Hazard va a jugar: “He dicho que va a tener minutos. De inicio tengo que pensarlo. Tengo un día para pensar la alineación”.

El problema de Hazard es que el Real Madrid juega con un 4-3-3 y en ese sistema su lugar ideal en el campo lo ocupa Vinicius. Y ahora mismo Vinicius, que acaba de ser convocado por Brasil por lesión de Fimino, está por delante. “En un 4-3-3, Hazard puede jugar por la izquierda. Siempre ha jugado ahí. Tenemos que ver si puede jugar también por la derecha”, ha explicado el entrenador madridista en la conferencia de prensa anterior al encuentro contra el Rayo Vallecano. Una opción es dar descanso a Vini, pero eso, en este Real Madrid, suena más que arriesgado, pues ha sido esencial en las dos últimas victorias blancas. Otra es modificar un poco el sistema y que cuando el Madrid ataque, Hazard se mueva por la media punta, pero cuando ha cambiado de dibujo, no le ha ido excesivamente bien este curso.

Hazard empieza a jugarse mucho porque los rumores acerca de su venta o su salida en este mercado de invierno ya están circulando y si no hace algo para evitarlo, van a seguir creciendo. En el Real Madrid piensan que si no aporta más, es un futbolista al que se le puede buscar acomodo antes de que su estrella deje de brillar definitivamente. Hoy puede jugar, pero es un día peligroso. El Real Madrid no puede permitirse que los leves pitos que se oyeron el miércoles se repitan: “La reacción de la grada la tenemos que tener en cuenta. Hay momentos de los partidos que no le ha gustado porque el equipo defendía muy bajo y esto claro que tengo que tenerlo en cuent”, explicaba Ancelotti. “Porque lo que piensa la afición es muy importante para nosotros. Nos gustaría tener una afición contenta y feliz de ver el partido, y cuando pita, está claro que te van a exigir más. Tenemos que trabajar en esto”, continuaba.