El fichaje que el Real Madrid no va a hacer, pese a todo lo que se habla de él

El Real Madrid está planeando la temporada que viene y tiene varias fichajes en su hoja de ruta. Es cuando se estrena la renovación del Santiago Bernabéu. Va a quedar un estadio espectacular y el plan del club de Florentino Pérez es tener un equipo a la altura del nuevo hogar que van a tener todos los madridistas.

Por eso se manejan los nombres más rutilantes para llegar a la plantilla que Carlo Ancelotti sueña dirigir como ya ha asegurado en alguna ocasión.

El primer nombre, el fundamental y el que parece más cercano es Mbappé. La ruta está clara y todo se acelerará cuando se dispute la eliminatoria de Champions entre el Real Madrid y el PSG. En todos estos movimientos, el delantero francés ha mostrado un respeto exquisito por su club y no va a dejarlo ahora. Cuando llegue el momento, le dirá al PSG que no continúa, algo que en el club ya sospechan desde hace tiempo, y el Madrid entrará en escena para negociar el contrato del jugador que va a ser el futbolista emblema del futuro del club.

Otro de los nombres es Haaland, la segunda prioridad del Madrid y otro de los platos fuertes del mercado. Laporta intenta soñar con él: “Me permitirás que no hable de jugadores, estaríamos haciendo algo que no nos beneficia en nada porque hablar de alguien hace subir su valor. Trabajamos para reforzar las posiciones que el entrenador quiere reforzar, e incorporamos a Ferran Torres. No voy a hablar de otros jugadores en concreto”, ha contestado cuando en la presentación del nuevo futbolista le han preguntado por el delantero noruego. Como ha hecho desde que comenzó su mandato Laporta quiere ilusionar a los aficionados por encima incluso de la realidad y de los pésimos datos económicos del club azulgrana. Lo va a intentar, pero sabe que está varios pasos por detrás del Real Madrid en el interés del futbolista. Raiola es el representante del jugador y de él va a depender su futuro.

El tercer nombre que se ha manejado estos días es Rudiger, el defensa del Chelsea, que también llegaría gratis al Bernabéu. Los dos centrales titulares del Real Madrid son Alaba y Militao y el tercero es Nacho. Pese a lo sucedido en Getafe, en el club están muy contentos con el papel de los de atrás, que se han adaptado a la perfección y son una de las claves del dominio del Real Madrid en LaLiga. Aunque se ha hablado mucho de Rudiger, José Luis Sánchez, de LaSexta y El Chiringuito, ha asegurado que no entra en los planes del club entrar en una guerra de fichajes por el defensa.

En el Real Madrid se considera que la línea de atrás ya ha vivido la revolución que tenía que vivir y no ha sido nada traumática. Se fue Sergio Ramos, que era una institución y también Varane, que llevaba muchísimos años siendo pareja del central español. Se marcharon y no ha pasado nada. El equipo no se ha sentido más indefenso o débil, puede que incluso lo contrario, por eso no creen que sea prioritario ocuparse de la defensa, cuando todos los esfuerzos tienen que ir al ataque.