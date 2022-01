Macron elogia a Mbappé y manda un recado a Djokovic y los que no se vacunan

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha elogiado este jueves en una artículo en el periódico L’Équipe al futbolista Kylian Mbappé, en un resumen que el prestigioso diario francés ha hecho de los principales protagonistas del fútbol. Mbappé es el primero y Karim Benzema es el segundo. Puede o es casi seguro que el año que viene ambos futbolistas compartan camiseta y vestuario en el Bernabéu. Messi, el tercero. Macron ha elogiado la firmeza de Mbappé y su actitud dentro y sobre todo fuera del campo. Según el máximo mandatario francés el joven delantero es un modelo a seguir por todos por lo “lejos de los excesos” de la celebridad y porque tiene una “buena cabeza sobre los hombros”.

Además, ha dejado un mensaje, que en estos momentos en los que Djokovic es noticia por no vacunarse, está lleno de intención. Segun Macron, Mbappé demuestra su buena cabeza y su compromiso con la realidad por mostrarse a favor de “la vacunación” y “contra la violencia”. “Estoy seguro de una cosa: seguirá sorprendiéndonos”, escribió el jefe de Estado francés. El artículo de Macron demuestra la importancia que tiene Mbappé en el país vecino y el papel que representa para todo el país, no sólo como estandarte del PSG y de la competición francesa, sino también como modelo a seguir por los jóvenes. Mbappé siempre se ha mostrado respetuoso con el club parisino y, a pesar de que todas las pistas que va dejando indican que se va a marchar este verano, no va a hacer ningún feo que pueda provocar su caída como personaje ejemplar elogiado por los máximos representantes de la política francesa

Em su artículo, Macron deseó al jugador “el mejor palmarés del fútbol europeo”, pero también “que siga encantando al público con sus gestos de júbilo, sus pases brillantes y sus goles mágicos”. Emmanuel Macron también elogió a este joven de 23 años que, “lejos de los excesos que a veces acompañan a la celebridad, encarna la calma, la ambición tranquila, mirando hacia las estrellas pero con la cabeza sobre los hombros”. “Nunca ha olvidado volver a Seine-Saint-Denis y, en particular, a Bondy, donde todo empezó para él” y donde creó una asociación social. Mbappé tiene muy claro de donde viene y cómo ha conseguido lo que ha conseguido, pero también tiene muy definido su ruta. Desde pequeño soñó con jugar en el Real Madrid y pese a los cantos de sirena que le continúan llegando desde el PSG, no va a cambiar de trayectoria. Sabe que este verano se le espera en el Bernabéu y que va a ser el futbolista que encarna el nuevo proyecto, que estrenará el nuevo estadio.

Según con Macron: “Eligió el riesgo del compromiso. Por la vacunación, contra la violencia, en comunión con las emociones del país: Kylian Mbappé tiene una rara conciencia de su papel, del peso de sus palabras, de la fuerza de sus acciones”, añadió el Presidente de la República francesa. Concluyó que había “demostrado las cualidades de los más grandes: lucidez, valor, resistencia”.