Nueva oferta del Real Madrid por Mbappé... ¡Para traerlo en enero!

Que Mbappé es el objetivo número uno de Florentino Pérez está claro y ahora podría haber dado un paso más para verlo vestido de blanco lo antes posible. Giovanni Branchini, agente de futbolistas, asegura que el presidente del Real Madrid ha vuelto a la carga y ha ofrecido ahora 50 millones de euros por el delantero francés para ficharlo en el mercado de invierno. El jugador es libre desde el pasado 1 de enero para negociar con cualquier club y en París podrían ceder a su marcha para hacer caja.

“Estos días el Real Madrid ha vuelto a los despachos y se ha puesto a trabajar para contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros al PSG. No sé cómo resultará. Ciertamente me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención, es un mensaje de estabilidad para el sistema”, ha explicado Branchini en una entrevista en ‘La Gazzeta Dello Sport’.

Branchini ha asegurado también que sería “una lástima para todos” que un jugador como Mbappé fichase por otro equipo “en una transferencia totalmente gratis”. El galo termina contrato con el PSG el próximo verano y aunque declaró que no saldría gratis del club parisino, las opciones de recalar en el conjunto blanco cada vez son más reales.

“Sin duda, se espera un verano caliente con Haaland Harry Kane y Vlahovic en la lista de titulares. Hay pocos campeones alrededor, todos competirán para asegurarlos”, ha zanjado el agente.

Morata seguirá en la Juve

El agente, uno de los más reconocidos en el mundo del fútbol, también se ha referido a la posible llegada de Morata al FC Barcelona. Branchini cree que se quedará en la Juventus ya que el conjunto italiano no cuenta con un relevo. “Por lo que tengo entendido, Álvaro seguirá en la Juve. A Depay no le interesan los bianconeri ni el Atlético. Su relación con la Juventus sigue siendo buena porque era comprensible su deseo de encontrar un destino estable fuera del Madrid, pero es igualmente cierto que la Juve no puede dejarle marchar sin fichar antes a un sustituto”, sentenció.