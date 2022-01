El enorme elogio de Florentino Pérez a Modric tras su exhibición en la Supercopa

«Está para ganar otro Balón de Oro», dice Florentino Pérez de Luka Modric, elegido mejor jugador de la final de la Supercopa de España y al que sólo le faltaba un gol para completar una primera mitad de la temporada impresionante. El croata se empeña en que no le miren el DNI y nadie se atreve a hacerlo con el nivel que está demostrando. Insiste en que se siente como si tuviera 30 años y no seis más, así que sólo se limita a disfrutar. Y se lo pasa mucho mejor cuando, como ayer, puede jugar un poco más cerca del área rival. Deja que Casemiro y Kroos se queden a su espalda y él se asoma a la medialuna tanto para presionar como para finalizar las jugadas.

En los dos últimos partidos de Liga había estrellado un par de bombazos en el larguero. La madera le negó el gol del empate ante el Getafe y también abrir el marcador en la victoria frente al Valencia. En ambos casos llegó a la frontal con el cañón preparado, pero no había podido abrir su cuenta como goleador este curso. Sí lo hizo en Arabia para encarrilar el título de la Supercopa para el Madrid y poniendo la guinda a otra función excepcional. Fue un pase a la red de la portería de Unai Simón, confirmando que puede ser un llegador. Hace mucho tiempo que el croata es un «todocampista» y eso que cuando llegó del Tottenham muchos pensaban que el Real Madrid había fichado un mediapunta. Él ya se definía como mediocentro y con los años se ha hecho imposible definirlo en una sola posición de la zona ancha.

El público del Santiago Bernabéu se rompe las manos aplaudiendo cada vez que lo ve jugar o es sustituido, y no fue distinto en Riad, donde también reconocen su enorme calidad. Su fútbol no entiende de continentes y se llevó el trofeo de MVP de la final. En las semis, el Real Madrid lo echó de menos en la segunda mitad, cuando se le vaciaron los pulmones en un choque muy exigente físicamente. «Lo de Modric es lo de siempre, si él Casemiro y Kroos no tienen el control, sufrimos», confirmaba Ancelotti, feliz con su «10».