La frase de Ancelotti sobre Mbappé tras su gol al Real Madrid

Nada más terminar el partido, Ancelotti fue a hablar con el colegiado. Orsato es italiano como él, así que no había posibilidad de incomunicación en la charla. El técnico blanco le recriminaba las dos tarjetas que vieron Casemiro y Mendy, justo los dos futbolistas que estaban apercibidos de sanción si eran amonestados. «Hablé con el árbitro porque creo que nos regaló dos tarjetas que no eran faltas tan claras», explicaba después Carleto, mucho más serio de lo que habría estado sin lo que sucedió en el último medio minuto de partido. En ese pequeño espacio de tiempo apareció Mbappé para decidir, confirmando que era el hombre diferencial en el encuentro. «Hemos tratado de controlarlo durante toda la noche, Militao lo hizo bien en esa función, pero es un jugador que siempre puede inventar algo y lo inventó en el último minuto», resumía Ancelotti, que no aceptaba que su planteamiento hubiese sido conservador. «Hemos intentado empezar desde atrás jugando y no nos ha salido por su presión. En el bloque bajo debíamos ser un poco más agresivos, eso es verdad, pero no era un planteamiento conservador. La idea era manejar el balón como hacemos habitualmente y no nos ha salido», explicaba el italiano, que ya lanzó un mensaje a la afición para la vuelta. «En el Bernabéu seremos once y 50.000 más en las gradas».

Los que no estarán serán Mendy y Casemiro, dos futbolistas esenciales en el equilibrio defensivo del Real Madrid. «Tenemos plantilla, no es la primera vez que ellos no juegan, los vamos a sustituir bien, aunque hay que plantear un partido más contundente que el de hoy», confirmaba el entrenador blanco. «Debemos hacerlo mejor en la vuelta, en nuestra casa. No tenemos la preocupación de que nos hagan gol, porque se quitó la norma del valor doble. Está claro que el PSG tiene una pequeña ventaja, ojalá no sea suficiente».

Una diferencia que fue cosa de su futbolista estrella, que encontró el gol que ni él ni nadie había sido capaz de marcar antes. «El fútbol es esto, gol, y una jugada individual ha resuelto el partido», decía Casemiro, uno de los que no estará en la vuelta.