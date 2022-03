El bonito gesto de Modric con un aficionado del Real Madrid que sufrió un infarto antes del PSG

El futbolista del Real Madrid Luka Modric mostró su humanidad y la cercanía que tiene con los seguidores de su equipo al responder a la petición de un aficionado madridista, que pidió al centrocampista que le mandara ánimos su padre, que el pasado miércoles, horas antes del partido contra el París Saint-Germain, sufrió un infarto grave.

Modric respondió a la petición que hizo el hijo de este aficionado a través de las redes sociales y grabó un vídeo con un emocionante mensaje para el seguidor enfermo.

El hijo del aficionado se dirigió a Modric y al Real Madrid a través de Twitter:

“Hola, Luka Modric y Real Madrid

Quiero pedirte un favor, espero no molestarte. Mi padre, Miguel Ángel, sufrió un infarto muy grave unas horas antes del partido. Has sido su ídolo desde que llegaste. Sé que es muy difícil que lo veas, pero siento que al menos debo intentarlo.

Me aterra la idea de incomodar a alguien, pero las horas nos pasan muy lentas y no puedo hacer nada más que pensar en recibirle de la mejor forma. Le prometí que vería el partido por él y que ganaríamos, sé que me escuchó, aunque no responda. Solo pienso en contárselo pronto.

Y la verdad es que también me cuesta horrores poner cosas privadas y serias en redes sociales, pero desde que se me pasó esta idea por la cabeza sé que no me perdonaré si no lo intento. Quiero empezar a parecerme un poco más a él y atreverme a actuar. Gracias a todos”.

Junto a estos tuits incluyó un mensaje muy personal sobre el delicado estado de salud de su padre:

“Mi padre, Miguel Ángel, sufrió un infarto muy grave horas antes del partido. El Real Madrid siempre ha sido su pasión y esta vez no ha podido ir a veros. Él es quien me ha hecho amar a este deporte y a este escudo.

Lleva en el hospital desde el miércoles y no despierta, pero tenemos la esperanza de que la vida le dé una segunda oportunidad y pueda remontar la situación igual que lo hicisteis vosotros.

Sé que es muy complicado que esto te llegue y no quiero molestar a nadie, pero sería un sueño si una de las primeras cosas que pudiera enseñarle al despertar fuera a su ídolo, Luka Modric, dándole ánimos a través de un vídeo o de cualquier otra forma.

Pase lo que pase os quiero dar las gracias por hacerle feliz durante estos 58 años y por haberme dado una ocasión más para abrazarle cada vez que marcabais un gol”.