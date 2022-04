La duda de Ancelotti para el Sevilla-Real Madrid de LaLiga

No hay apenas descanso para quien quiere y puede ganar los títulos más importantes de la temporada. Otros equipos discuten acerca del estilo, de cómo se tiene que jugar o de la imagen que tienen de sí mismos. Lo que hacen, en realidad, es llenar el tiempo libre que les queda al no tener ya partidos importantes a todas horas. «No me importa si dicen que jugamos bien o mal. Queremos ganar títulos. Luego cada uno podrá opinar, por ejemplo podrán decir que somos los más goleadores porque tenemos a Benzema y es una verdad, pero la realidad es que el Real Madrid lo que quiere es ganar partidos y levantar títulos», decía ayer Ancelotti acerca de las guerras de palabras. Al Madrid le queda lo más difícil, sin embargo. Después de la batalla del Chelsea, toca la batalla del Sevilla y la siguiente es en Pamplona. Dos partidos que van a definir el futuro del campeonato. Si el líder de LaLiga sale de ambos sin haber perdido casi ventaja, el desánimo superará a los rivales que le persiguen, si es que no lo ha hecho ya. «Necesitamos ganar, sumar puntos, porque LaLiga no está ganada. Todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid y ojalá no llegue. Cada partido puede ser una trampa. Sabemos muy bien todo lo que se juega el Sevilla, que también está vivo en la pelea por el título y quiere acabar entre los cuatro primeros. Estamos preparados», insistía Ancelotti.

Su plantilla pasa de los 120 minutos intensos contra el Chelsea al duro partido que le va a proponer Lopetegui. El Sevilla ha descansado toda la semana y necesita demostrar a los suyos que aún pueden seguir peleando por la segunda posición y, aunque muy remotamente, por LaLiga: «No hacemos cuentas con el Real Madrid. Cinco días para el Real Madrid es como una semana nueva. Va a ser un partido bonito y exigente para ambos equipos. Tenemos que llevar al límite todas nuestras virtudes como equipo», aseguraba el entrenador sevillista. Pero sabe que el líder y semifinalista de Champions lleva mucho esfuerzo acumulado porque en Europa ha sufrido un desgaste extremo en octavos y en cuartos.

Por eso, una de las dudas de Ancelotti es si contar o no con Camavinga para sustituir a Casemiro (que está sancionado) y, por tanto, dejar a Valverde en la derecha del ataque, aunque ayudando a todos: «Camavinga está aportando mucho. A veces le ha costado un poco cuando empezaba los partidos. Ahora tiene más confianza y personalidad. Aporta mucha energía en el mediocampo y ha marcado la diferencia contra el Chelsea y el PSG. Está mejorando muy rápido», explicó el técnico. La otra solución es bajar a Valverde al centro del campo y jugar con tres arriba de verdad, al poner a Rodrygo que marcó el gol de la vida el martes. Intensidad o verticalidad.

Fue el partido contra el Barcelona el que cambió los planes del entrenador: le dio a entender que el equipo necesitaba poderío físico para competir de igual a igual con los equipos más fuertes de Europa y de España y de ahí que Valverde ganara la posición a Rodrygo y a Asensio. Pero el brasileño tiene gol y eso es decisivo. Asensio es el que se ha descolgado en este tramo decisivo.

La elección para el encuentro en el Sánchez Pizjuán dependerá de cómo vea Ancelotti a los suyos, si considera que con tres en el medio le vale, porque los datos dicen que no hay cansancio en sus piernas. «Hemos tenido tiempo suficiente para recuperarnos y preparar el partido de Sevilla, que será muy difícil. Va a ser un reto, pero estamos preparados tanto a nivel físico como mental. Se acerca el final de la temporada y ya cada partido es importantísimo», continuaba el entrenador madridista.