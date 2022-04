La respuesta de Ancelotti a Xavi que le deja las cosas claras sobre qué es jugar bien

Ancelotti apaga fuegos con una facilidad que acabaría con todos los incendios. Quiere a los suyos centrados para la batalla de Sevilla y no va a permitir ninguna distracción. Por ejemplo, sin Kroos se fue enfadado al ser sustituido contra el Chelsea, el entrenador, le quitó hierro y solventó el problema en diez segundos. “No me molestó su gesto, estaba enfadado con el entrenador pero no con la persona. Lo hemos hablado a la cara y ya está, no hay ningún problema. A parte de lo deportivo es una persona con un nivel muy alto. Todo se acabó tras el partido”, ha asegurado en la conferencia de Prensa antes del encuentro contra el Sevilla de Lopetegui. También le ha criticado Cassano, que ha dicho que Ancelotti no mejora ningún jugador: “Le conocemos todos. No tengo nada que contestarle”, ha resuelto rápidamente.

Ni siquiera ha buscado excusas en el posible cansancio: “Jugamos el martes y luego un domingo. En el aspecto físico estamos bien y queremos plantear un partido enérgico, que es lo que necesita el partido, Hemos tenido el tiempo suficiente. para recuperarnos y preparar el partido de Sevilla, que será muy difícil. Va a ser un reto, pero estamos preparados tanto a nivel físico como mental. Se acerca el final de la temporada y ya cada partido es importantísimo”, ha dicho. Tampoco cree que las lesiones sean un problema: “Hemos tenido ahora las bajas de Mendy y Marcelo, pero no son cosas serias. El equipo está bien y creo que en partidos como el del Chelsea, con prórroga, se ha visto que el equipo está bien físicamente. Se recupera bien después de los partidos y creo que podemos llegar a final de temporada en buena forma”.

Incluso se ha metido en las polémicas de la semana: las palabras de Xavi acerca de la exigencia del Barça, donde se pide jugar bien y la eliminatoria entre el Atlético y el Manchester City: “Jugar bien es hacerlo bien con el balón y hacerlo bien cuando no lo tienes. El fútbol es atacar y defender mientras sean así las reglas del fútbol y juegas bien cuando atacas y defiendes, que se puede hacer con bloque bajo, medio o con una presión muy alta. Esto es el fútbol para mí y nadie me va a cambiar la idea. Para mi, el Atlético defendió muy bien, podía hacer más con el balón, pero la defensa fue muy, muy buena”, ha asegurado Ancelotti.

El entrenador italiano insiste en que no escucha críticas: “No me importa si dicen que jugamos bien o mal.. Queremos ganar títulos. Luego cada uno podrá opinar, por ejemplo podrán decir que somos los más goleadores porque tenemos a Benzema y es una verdad, pero la realidad es que el Real Madrid lo que quiere es ganar partidos y levantar títulos. Lo demás no importa”.