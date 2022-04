El corto y preciso mensaje de un jugador del Real Madrid en las redes que indigna al sevillismo

Al Sevilla le costó digerir la derrota de un partido que tenía casi ganado contra el Real Madrid. El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, destacó este domingo, después de que el Real Madrid remontara en la segunda parte un 2-0 (2-3), que el partido “es una foto de la temporada”, al recordar las muchas lesiones que se han cebado con el equipo en el presente curso.

Monchi, en declaraciones a Movistar, dijo que “Era un partido controlado, pero llegó la lesión de Martial, los problemas de Papu, Acuña, Lamela. De haber tenido a todo el equipo habríamos ganado seguro, no nos habrían creado ocasiones de gol”.

El director deportivo del Sevilla insistió en que “es la foto de toda la temporada. Te da pena, han sido cuatro cambios que no han sido por cuestiones tácticas, aunque delante hay un gran equipo”.

Preguntado por las jugadas polémicas que se dieron en el partido, Monchi subrayó que no iba “a decir nada” porque no es “árbitro”.

“Al final me quedo solo. Mojaros vosotros -periodistas- y comentad lo que creáis oportuno. Me voy enfadado por haber perdido un partido que teníamos controlado”, decía.

También Rakitic estaba enfadado: “Camavinga no le da al balón, no sé cómo no pita ni falta. No se puede interpretar de otra manera; no lo entiendo, porque es una expulsión clara”, afirmó a Movistar Rakitic, quien señaló sobre el penalti reclamado por el Real Madrid por posible mano de Diego Carlos que no ha visto “repetida” la acción, aunque en el campo le pareció que “no hay nada porque choca con Bono”.

Sobre el gol anulado en el minuto 74 al brasileño Vinicius Júnior, indicó que “la mano se ha visto clara” y que no entiende “por qué se le da tanta bola” a esa jugada, ya que “si es mano es mano, así que (el arbitraje) ha sido un poco en contra”, a su juicio, del Sevilla.

“Estamos enfadados y tristes porque hemos hecho una gran primera parte, pero al Real Madrid no le puedes dejar ni un centímetro del campo; si no, pasa lo que ha pasado, que ellos dan un paso adelante y te castigan. Es una pena, porque tuvimos el partido bastante bien, con 2-1 pudimos rematar, pero no lo hicimos y entonces ellos te castigan”, admitió Rakitic.

El centrocampista croata señaló que les faltó “dar un paso adelante, rematar el partido, meter el tercero”, pues, de lo contrario, “ellos atacan y tienen mucho peligro arriba”, con lo que en el Sevilla tienen que “entender que contra los grandes no puede pasar esto”.

Para Rakitic, “nunca es bueno perder, ni ahora ni al principio de Liga”, e insistió en que están “enfadados” y “tristes” por la derrota, ya que “es una gran pena, sobre todo por la afición, que ha apretado como siempre”, aunque “hay que levantarse y pensar en ganar la próxima semana” en casa del Levante.

Quien les respondió fue Ceballos, ex bético y ahora en el Real Madrid, que no estuvo en Sevilla por coronavirus: “JAJAJAJAJA MANO ? QUE VERGÜENZA DE VERDAD”, escribió tras la mano pitada a Vinicius. Pero después fue mejor.

