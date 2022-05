Ancelotti: “Después del Real Madrid, seguramente me retiraré”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha concedido una entrevista a Prime Video en la que habla de su actual club, de su retirada, de Karim Benzema y de su proyecto vital más allá del fútbol. Ancelotti es un caso único, ya que con la Liga conquistada esta temporada con el Madrid se ha convertido en el primer entrenador que gana la Liga en Italia, Inglaterra, Alemania, Francia y España.

“Después del Real Madrid, sí, probablemente me retire. Si el club me quiere aquí diez años, entrenaré diez años. Pero me gustaría estar con mis nietos, estar de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas por hacer que he dejado de lado, que me gustaría hacerlas. Ir a muchos lugares a los que nunca he ido. Nunca he ido a Australia. Nunca he ido a Río de Janeiro. A visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, no puedes hacer todo, así que el día que me retire tendré todas estas cosas que hacer”, asegura Ancelotti.

Sin embargo, el técnico italiano deja abierta la puerta a entrenar a una selección y, preferiblemente, Canadá. “Sí, habría una selección, pero ahora es prematuro. Seguro que no para este Mundial. Para el de 2026, ¿por qué no?, podría ser”, dice Ancelotti. Preguntado por si esa selección podría ser Canadá, país de origen de su mujer, el entrenador del Real Madrid reconoce que le gustaría: “¿Por qué no? Me encantaría, por supuesto. A Canadá le fue muy bien”.

De los jugadores que ahora entrena, Ancelotti no ahorra elogios sobre Karim Benzema: “Una de las características de su carrera ha sido la continuidad. Ha progresado siempre, no ha tenido altibajos, ha estado constantemente a un nivel alto. Quizá ahora esté en el máximo nivel. A Karim no hay que entrenarlo, pero tampoco dirigir. A Karim hay que utilizarlo. Se gestiona solo porque es un gran profesional, muy humilde, un gran jugador. A Karim no se le dice nada, esta es la verdad. Ha solucionado muchos partidos para nosotros, fue decisivo esta temporada. Actualmente es uno de los jugadores más famosos del mundo y mantiene una gran humildad, y creo que esa es su fortaleza. Y ganará el Balón de Oro. Pero no se gana sólo por Benzema, detrás está la estructura fuerte de un club fuerte”.