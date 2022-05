El palo de Guti a Martínez-Almeida por su mensaje a Courtois

La visita del Real Madrid al Ayuntamiento de la ciudad con motivo de su triunfo en la Liga de Campeones fue aprovechada por el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, para reprochar al portero Thibaut Courtois sus palabras previas a la final, en las que hacía referencia al Atlético de Madrid, club en el que militó durante tres temporadas (2011-2014).

“El Liverpool ya jugó contra el Real Madrid en 2018 y, si te enfrentas al Real Madrid, sabes que ganan las finales. Ahora estoy en el lado bueno de la historia”, declaró Courtois, que como jugador rojiblanco perdió la final de la Champions en 2014 contra el Real Madrid en Lisboa. La del famoso gol de Sergio Ramos.

Martínez-Almeida, reconocido seguidor del Atlético, se dirigió al portero durante su discurso: “A mí Courtois me hizo disfrutar mucho, pero mucho durante unos años. Eso sí, solo una cosa Courtois, y permíteme que te lo diga con cariño. En el lado bueno también estamos los que lloramos en Lisboa contigo y a tu lado. Todos cabemos en el lado bueno en esta ciudad”.

Estas palabras del alcalde de Madrid encontraron respuesta en José María Gutiérrez, Guti, exjugador del Real Madrid y actual comentarista en El Chiringuito de Mega: “Que hable de fútbol cuando le pregunten. No tiene sentido. En su discurso, no. Cuando le pregunten, sí”. Guti dejó claro que Almeida dedicó esas palabras a Courtois porque “es del Atlético de Madrid. Ya está, nada más. Tienes que diferenciar tu cargo de lo que a ti te gusta en tu vida privada”.

Guti manifestó que en ese acto de homenaje al Real Madrid solo correspondía hablar del Madrid y no de otros equipos. “Tienes que dar un discurso del Real Madrid. No de otros equipos. Tú representas a Madrid, a todos los ciudadanos de Madrid. Ahora tienes que hablar solo del Real Madrid. Te guste o no te guste. Ya tendrás tu momento para hablar del Atlético de Madrid, pero en este caso no daba. Y encima darle un palo al MVP de la final. No tiene ningún sentido. No lo puede hacer”, insistió el exfutbolista.

😱@GUTY14HAZ se 'enciende' en #ChiringuitoCourtois. pic.twitter.com/uldvGKURaq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 30, 2022

Las palabras de Courtois también molestaron a la Asociación Internacional de Peñas del Atlético, que propuso que se retirara la placa que tiene el portero en el Paseo de Leyendas del Wanda Metropolitano. Al ser preguntado el presidente del club, Enrique Cerezo, por esa petición, respondió: “Pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitársela”. En la tarde del lunes se supo que la placa de Courtois había sido arrancada.