Nasser Al Khelaïfi y avisa a Neymar y da su versión sobre la negociación con Mbappé

Mbappé jugará los próximos tres años en el PSG porque el dinero y la presión de las altas autoridades francesas le convencieron para olvidar su sueño de la infancia y seguir en el club francés. “Este año se habló mucho, pero el dinero no llegó hasta las últimas semanas. La gente dice que se quedó por el dinero, ¡pero el Real Madrid le ofreció mucho más que nosotros! El verano pasado estaban dispuestos a ofrecer 170 millones de euros. ¡Ese dinero que estaban dispuestos a reinvertir este año cuando estuviera libre!”, ha asegurado a Le Parisien Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG. Su versión es que el dinero no fue nada importante, aunque todos saben que fue fundamental: “

Durante los últimos cinco años, he establecido una relación especial con Kylian y su familia. Tiene una familia increíble. Nunca olvidaré que durante nuestros primeros seis encuentros con él y sus padres, que en ese momento estaban en Mónaco, nunca me hablaron de dinero, ¡nunca! Por eso los quiero tanto, admiro la educación que recibió”.

Y según él, no hay contraprestaciones: “Voy a ser muy claro: el presidente soy yo y yo decido. Y sobre todo Kylian nunca ha preguntado nada sobre un jugador o un entrenador. Te lo prometo”, insiste el mandatario del club parisino. Ese entrenador, por cierto, no va a ser Zidane: “Tenemos una lista de entrenadores, estamos discutiendo con Niza por Galtier, no es un secreto. Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto a Niza y al presidente Rivère, cada uno defiende sus intereses”, asegura.

Sí que pretende cambiar el ecosistema del PSG: “Queremos ganar esto y lo otro”. Construimos. Hay que ser disciplinados dentro y fuera del campo. Quien quiera quedarse en su zona de confort, quien no quiera luchar, se quedará al margen. Y tenemos que crear un verdadero equipo, encontrar un verdadero espíritu colectivo. Esa será la misión del nuevo entrenador. Queremos jugadores que estén orgullosos de representar al PSG y dispuestos a luchar cada día”. Por eso le preguntan acerca de Neymar: “Lo que puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más de lo que hicieron la temporada pasada. Mucho más. Todos tienen que estar al 100%. Obviamente, no éramos lo suficientemente buenos para llegar lejos”.

La derrota en el Bernabéu ha dejado una cicatriz profunda en el club francés, que vio como todas sus estrellas se borraban del partido cuando el equipo y el estadio madridista entraron en ebullición: “Demos todo lo que tenemos por esta camiseta, demos el máximo y veremos el resultado. Debemos volver a ser humildes. Hay que cambiar para evitar las lesiones”, insiste el mandamás en París del club que manda en Francia, pero que no consigue su sueño de conquistar la Copa de Europa.

También ha respondido a los ultras, que protestaron mucho durante la temporada pasada: " Queremos que los verdaderos aficionados apoyen al club, en los buenos y en los malos momentos. Eso es lo que hacen los verdaderos partidarios del club. No queremos seguidores que estén ahí sólo cuando ganemos. Entiendo que se sientan decepcionados cuando perdemos. ¿Crees que no lo estoy? Pongo toda mi energía, toda mi pasión en este club. Cuando perdemos, estoy harto, no duermo durante días, durante semanas, así que no puedo aceptar que la gente venga a darme lecciones”.