Horario y dónde ver el clásico Real Madrid-Barcelona de Las Vegas (en directo y en diferido)

Karim Benzema se reincorporó a la pretemporada del Real Madrid el miércoles, con la expedición ya en Estados Unidos. Llegó al comedor y ante las cámaras de la televisión del club fue saludando uno a uno a sus compañeros. Se encontró con Ancelotti y el entrenador italiano no pudo esconder la sonrisa de felicidad por ver a su nueve ya en la plantilla. «¡Kariiim!», le dijo el técnico, que sabe que tiene un equipo con el delantero francés y otro, peor, sin él. Está listo para jugar contra el Barcelona, en la madrugada del sábado al domingo a las 05:00 en La1 de Televisión Española (y en TV3, además se podrá ver en diferido a las 13:15 horas en La 1 y a las 22:30 horas en Teledeporte).

Hace unas semanas fue Ancelotti el que cerró públicamente el mercado de fichajes del club, es decir, que el sustituto de Benzema cuando no aparezca en el once tiene que salir de los hombres que están ahora en plantilla, si es que no se produce alguna venta. Ya sin Jovic, Mariano, Mayoral y Latasa, del Castilla y que parece la gran apuesta, serán los delanteros. Aunque también se apunta a que puede ser Hazard el que haga de falso nueve si su «duende» está a la altura del estado físico con el que, esta vez sí, ha aparecido en la concentración del conjunto blanco.

No está claro que Karim vaya a jugar el Clásico de pretemporada ante el Barcelona, y si lo hace no va a estar a su ritmo habitual. Son los primeros compases de una temporada larga y nadie va a exigir nada en este comienzo, pero el morbo de un Real Madrid-Barça no desaparece ni a mediados de julio con toda España buscando sombra donde cobijarse. Este curso, además, el morbo tiene más alicientes porque recupera algo que se había perdido desde que Cristiano se marchó del Bernabéu: el reto personal. El portugués y Messi jugaban un partido dentro del partido y una competición entre ellos dentro de LaLiga. Eso se había perdido porque Messi se quedó sin rival, y el año pasado, Benzema, que se puso a la altura de ambos, no encontró quien le hiciera sombra en LaLiga y mucho menos en el Barcelona, sin ambición el último curso.

Robert Lewandowski llega para eso, para hacerle frente.

El delantero polaco fue presentado también el martes, el día que Benzema se unió a sus compañeros. Y van a estar toda LaLiga marcándose desde la distancia, vigilando los goles que anota cada uno. A Laporta se le ve feliz cada vez que habla del fichaje que el Barcelona ha estado persiguiendo con desesperación durante todo el verano. «No ha sido fácil, estamos muy orgullosos de que haya venido a jugar con nosotros. Le necesitamos y tenemos grandes expectativas. Es una estrella del fútbol y un gran trabajador», aseguró en su presentación. Tiene toda la presión encima porque es el futbolista que debe elevar el nivel del club para poder competir con el Real Madrid, el campeón de LaLiga, de la Champions y que tiene al máximo favorito para llevarse el Balón de Oro de esta temporada. Puede que cuando se lo den, Robert Lewandowski lo observe con un poco de envidia. En 2020 todos apuntaban a él como ganador del premio, pero la pandemia hizo que no se entregase. Y en 2021, quizá por tradición, por votar siempre lo mismo cuando no se tiene claro, se lo llevó Messi. El polaco fue el segundo.

Lewandowski cumplirá a finales de agosto 34 años, una edad en la que antes los futbolistas estaban en su ocaso definitivo, pero que ahora, muchos, viven una segunda juventud. Por eso el Barcelona le ha hecho un contrato de cuatro años, tomando quizá demasiados riesgos. Benzema cumplirá en diciembre 35 y es el plan del Real Madrid para esta temporada y si, todo va bien, quién dice que no a que lo sea para la siguiente.

Robert Lewandowski llega a España como uno de los delanteros más acreditados de Europa y tras haber ganado las dos últimas Botas de Oro como mejor goleador de las Ligas europeas. Benzema quedó tercero, pero a cambio, fue el futbolista más decisivo en LaLiga y también en las emocionantes eliminatorias de la Champions contra el PSG y el Chelsea, con un partido monumental en Stamford Bridge. Además, remató su faena con ese penalti a lo Panenka en el campo del Manchester City.

Nadie puede dudar de la importancia de ambos, pero hasta ahora no se habían medido directamente porque la Bundesliga queda muy lejos y la Bota de Oro no es uno de los trofeos individuales que más pasiones despierta. Así que este año LaLiga estrena un duelo que le hacía mucha falta para poner un par de caras a la épica. Como Mbappé se ha quedado en Francia y Haaland se decidió por el City, la llegada de Lewandowski y la luz con la que brilla Benzema dan vida y globalidad a una competición que, en asuntos goleadores, lleva muchos años yendo por detrás de todas las grandes ligas europeos.

Los equipos españoles son los más rácanos cuando miran hacia la portería contraria, en parte por la igualdad que existe, en parte por la preparación táctica excelente de casi todos y en parte, quizá más, porque la competición española se ha ido vaciando de estrellas cerca del área rival.

A Lewandowski no le van a dejar tiempo de adaptación a los compañeros ni a la competición. Lo malo de los equipos grandes es que no hay paciencia y todo tiene que ser ya. Y más cuando al Barcelona, el curso pasado, se le escaparon todas sus opciones en los primeros choques de la temporada.El polaco ha jugado ocho años en el Bayern y sabe lo que es rendir en un club grande y tener que demostrar todos los días que estás al nivel que te exigen, pero en Alemania el Bayern apenas tiene rivales y aunque Haaland es un gran goleador, el Dortmund no hacía sombra. En España, la rivalidad con el Madrid es tremenda e igualar a Benzema es casi un milagro.