Ancelotti: “No hay jugador en el mundo que pueda sustituir a Benzema”

El Real Madrid se mide el miércoles contra el Eintracht en la Supercopa de Europa: “Es un equipo dinámico, con intensidad”, ha dicho Ancelotti en la conferencia de Prensa anterior, aunque ha asegurado que su equipo está con confianza y se ha preparado bien para el encuentro que abre la temporada de fútbol.

Es el primer título de los 6 que puede ganar el Madrid: “Vamos a luchar por toda las competiciones, ganar las 6 es mucho más complicado. La plantilla es muy buena, tengo confianza en la plantilla, ha mejorado respecto al año pasado y vamos a competir y luchar”, ha continuado el entrenador blanco. “Hemos fichado a dos jugadores que han mejorado la calidad física y técnica del equipo. Además nos conocemos mejor y la alquima entre jóvenes y veteranos fue clave del éxito del año pasado y ahora puede mejorar, porque estamos más acostumbrados a vivir junto. Los nuevos aportan calidad y físico”, ha dicho Ancelotti. “Siempre es especial ganar, si ganamos estoy contento y si perdemos me siento triste”, ha añadido.

Ha vuelto a afirmar que este partido es para los que han ganado la Champions. “Voy a poner el equipo que ha ganado”, ha dicho. “Con una duda o dos o tres...”, ha añadido provocando las carcajadas de todos los presentes.

Ancelotti ha reconocido que la pasada temporada fue la mejor de su carrera

La importancia de la edad

A su lado estaban Modric y Benzema, con un año más y fundamentales en el rendimiento del equipo: “Es cierto que no somos jóvenes, pero trabajamos mucho y tenemos la capacidad de jugar a un nivel alto”, ha dicho el francés. “Tenemos una buena plantilla y mejor que el año pasado”. Modric ha confirmado que todos trabajan mucho en el campo y fuera del campo. Pese al Mundial, esta temporada no cambia. “La edad no importa, sólo importa lo que demuestras en el campo. Me siento muy bien jugando, no hemos hablado de cómo gestionar los tiempos. Me siento bien, estoy en disposición de ayudar al equipo en todos los aspectos. Que el Mundial esté en mitad de temporada no cambia nada, tengo que estar preparado, entrenar bien y estar listo para el míster”.

Karim ha reconocido que tras la salida de Cristiano ha metido más goles. “Cristiano me ayudó mucho en el campo y fuera, pero cuando se fue, llegó el momento de cambiar mi juego y mi ambición y por ahora lo hago bien”.

No hay delantero suplente: “Tenemos una lista buena de delanteros, si falta el mejor delantero del mundo, esto afecta al equipo. Sustituir a Karim en este momento es imposible, no hay jugador en el mundo que pueda hacerlo. Si se constipa, nos adaptamos”.

😅ANCELOTTI: "Si BENZEMA se RESFRÍA, nos ADAPTAMOS"



😂Y Karim no puede evitar la risa... pic.twitter.com/JyWuXX25fa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 9, 2022

Karim es el capitán. “Me siento feliz y orgulloso. Pero no estaba en mi cabeza cuando llegue. Sólo tenía 21 años. Pero yo siempre quiero ayudar a mis compañeros para ganar, meter goles y asistencias”. Ha elogiado a Modric: “Me encanta, es impresionante. Sabe jugar en dos toques. Cogería su exterior”, ha dicho. Y el croata ha contestado: “Me acuerdo cuando llegue no lo conocía y cuando empiezas a entrenar y jugar ves que es un futbolista único, diferente, un talento impresionante. Muchos reconocen lo que yo sabía desde hace tiempo. De él cogería los goles, que a mí me faltan y a él le sobran”.