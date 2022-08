Horario y dónde ver el Real Madrid-Eintracht de Frankfurt de la Supercopa de Europa

El Real Madrid empieza el miércoles la temporada con casi todo claro, que para algo es el campeón de LaLiga y el campeón de la Champions. Frente a otros clubes, no necesita ganar la competición de fichajes del verano porque ya ha ganado las competiciones que importan. Así, contra el Eintrach se juega la Supercopa el primer título de una temporada que empieza con la misma ambición que todas: no dejar escapar ni un trofeo. Es la segunda vez que se enfrenta al equipo alemán en partido oficial. La primera, la final de la Quinta de 1960, es leyenda del fútbol. Para este miércoles 10 de agosto, a las 21:00 horas en Movistar, Ancelotti ha mantenido la misma línea argumental que le llevó al éxito y el club ha hecho los fichajes que consideraba necesarios para fortalecer al equipo sin hipotecar el futuro económico de la entidad. De este modo, para empezar el curso, todos o casi todos tienen claro su papel: desde el liderato de Benzema y Courtois a la vida relajada de Mariano, sin contar y sin querer irse.

Quien más ganas tiene de cambiar su estatus es Hazard, que va a ser suplente en el encuentro de Helsinki, porque ese es su papel esta temporada, como lo fue la pasada. Aunque hay una diferencia: empieza sin la placa que tenía en el pie y en la que ha encontrado la excusa perfecta para justificar su discreto papel desde que llegó al Real Madrid para ser la estrella que tenía que liderar el nuevo ciclo post Cristiano. Igual que los protagonistas de la novela de Dino Buzzatti esperaban a los tártaros con la sensación de que realmente nunca iban a llegar, los aficionados del Real Madrid siguen esperando a Hazard, pero casi nadie esconde que las esperanzas han disminuido hasta casi ser inexistentes.

Pero aún hay a lo que agarrarse: el estado de forma en el que ha vuelto es muy distinto, para bien, del de otros comienzos de temporada y su ambición también parece haber cambiado. A sus 31 años, el futbolista belga sospecha que no le quedan muchos más cursos para ser una gran estrella y que sus oportunidades en el Real Madrid están más que contadas. O se sube al tren o éste no vuelve.

Ahora tiene que transformar estas expectativas en hechos o jugadas con las que confirmarlas. Su posición ya no va a ser la del futbolista que arranca con el balón desde atrás mientras va dejando defensas. No tiene jerarquía para pedir dónde jugar y debe adaptarse a lo que le piden. Y Ancelotti, según lo visto en pretemporada, quiere que el belga sea delantero centro para cuando falte Benzema. Eso supone que en muchas ocasiones va a recibir de espaldas a la jugada y tendrá que darse la vuelta, lo que implica más dificultad. Tiene que superarla porque la competencia arriba va a ser a muerte y no está claro que ahora mismo Rodrygo o Asensio no estén por delante de él en esa posición de nueve de recambio.

Sin fichajes

En el Real Madrid descartan por ahora fichar a un nueve. Karim es sin duda el delantero titular y su suplente tiene que saber que le esperan pocos minutos y que en ellos, cuando lleguen, tiene que demostrar su valía. Lo que no pudo hacer Jovic y ha sido incapaz de conseguir Mariano en todos estos años. Al final de la temporada pasada, además, Rodrygo hizo buenos partidos cuando jugó centrado porque se aprovecha mucho mejor su instinto para el gol.

Si hubiese un último movimiento de salida, entonces quizá el Madrid cambiase de opinión respecto a fichar a un delantero suplente. Pero Ancelotti hace tiempo que trabaja con lo que hay, sin planes de nuevas llegadas y confía en Hazard, al menos de palabra. Hace semanas que el entrenador italiano descubrió sus cartas para el partido de la Supercopa de mañana: lo iban a jugar los futbolistas que más habían pesado a la hora de levantar la Champions.

El papel de Hazard en el épico camino del Madrid por Europa fue muy secundario. Valverde le adelantó enseguida, Camavinga también y hasta Ceballos fue el recambio que utilizó Carlo por delante de Eden.

Pero la temporada es larga, y con el Mundial por medio, extraña, y los clubes quieren plantillas profundas para estar preparados ante lo desconocido. Hazard era una estrella y ahora es un jugador que busca su sitio en las pocas oportunidades que le den.