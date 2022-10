Ancelotti sobre los tres goles anulados por el VAR en Elche: “Es un poco demasiado”

Almería, Vigo, Cornellá, el Metropolitano, Getafe y Elche son los seis estadios en los que ha ganado el Real Madrid esta temporada. El líder de la Liga solo se ha dejado dos puntos hasta ahora y fue ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu. En cambio ha sido un visitante implacable, como el curso pasado, donde también consolidó su escapada en la Liga lejos de su estadio. Este campeonato es el segundo que ha empezado jugando los tres primeros partidos fuera de casa, a petición propia para poder avanzar en las obras del estadio. Y las dos veces ha arrancado con triplete de triunfos. Son 15 goles a favor y solo 4 en contra en una racha que es la mejor de los blancos en Liga fuera de casa desde la que firmó con Zidane al mando entre las temporadas 16-17 y 17-18 y que llegó a las 13 victorias consecutivas como visitante.

Era un partido al que temía mucho Ancelotti por todo lo que había sucedido antes. Venía el Real Madrid de ganar el Clásico y de celebrar el Balón de Oro de Benzema. No quería relajaciones y no hizo muchos cambios, solo los descansos de Tchouaméni y Mendy. Celebró el técnico especialmente el 0-2 en el banquillo. «La actitud ha sido buena y el partido también. Hemos merecido tener más ventaja antes, tres goles anulados por fuera de juego es un poco demasiado pero ha pasado», decía Ancelotti, contento de que su Madrid no se relaje ni un miércoles por la noche ante el colista.

Fede Valverde volvió a marcar, ya lleva seis goles, y sigue empeñado en ganarle la apuesta al entrenador, que le ha dicho que si no hace diez este curso, se retira. «La dinámica que tiene en este momento es increíble, le ponga donde le ponga lo hace muy bien. Creo que va a meter más de diez y mi carné de entrenador está a salvo», bromeaba Ancelotti.

Con futbolistas tan en forma como el uruguayo es difícil que el equipo se despiste. «A veces cuesta después de ganar un partido importante como el Clásico, que exige tanto esfuerzo físico y mental, pero si queremos ganar todos los títulos y más la Liga, tenemos que estar concentrados en todos los partidos», confirmaba Valverde, que alucinó con lo de ver cómo le anulaban al Madrid tres goles por fuera de juego.