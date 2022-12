Ancelotti descarta contactos con Brasil y de su boca no saldrá “que Messi es el mejor de la historia”

El Real Madrid vuelve a la Liga con la visita al Real Valladolid. Y su entrenador, Carlo Ancelotti, ha asegurado que nadie de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) le ha “contactado” para ser el próximo seleccionador de la “canarinha”, a la vez que insistió en que, hasta que el club quiera, sólo se ve entrenando al conjunto madridista.

“Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mi situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará”, dijo en conferencia de prensa antes del partido en Valladolid.

Además, Ancelotti valoró el fichaje de la joven perla brasileña Endrick procedente del Palmeiras y que se hizo oficial el pasado 15 de diciembre. “Estamos contentos e ilusionados. Podrá incorporarse en 2024, el club ha buscado un acuerdo con la familia y el club para ello. Es un gran jugador, un gran talento. Estaremos ilusionados cuando se pueda incorporar con nosotros”, declaró.

Ancelotti también hizo referencia al pasado Mundial y la consecución del título por parte de Argentina: “Es difícil de decir, no sé si es el mejor de la historia. No es tan justo decir eso, porque cada época tiene jugadores muy buenos. No saldrá de mi boca un ‘Messi es el mejor de la historia’. He disfrutado de tantos jugadores buenos... Entreno todos los días al Balón de Oro. Y yo he visto jugar a Cruyff, a Maradona...”.