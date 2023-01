Ronaldo estalla contra los aficionados de su club, el Valladolid, que insultaron a Vinicius

LaLiga ha presentado denuncias ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes por los insultos racistas en contra el brasileño Vinicius Jr., extremo del Real Madrid contra el Valladolid en el estadio José Zorrilla.

Según informa el organismo en un comunicado emitido este martes, ha presentado “una denuncia penal por delitos de odio ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid, acompañada de las pruebas audiovisuales recabadas en la investigación que se ha llevado a cabo a través de imágenes y sonidos publicados en fuentes abiertas”.

Así mismo, LaLiga ha solicitado a los Juzgados de Instrucción de Valladolid que dé traslado de la citada denuncia a la Fiscalía de delitos de odio para que se persone en esta causa.

“Por otro lado, y como se viene haciendo desde hace varias temporadas, se ha presentado escrito de denuncia por insultos racistas ante el Comité de Competición de la RFEF y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, para su estudio y valoración de sanción”, recordó LaLiga.

También ha sido muy contudente Ronaldo Nazario, dueño del Valladolid, compatriota de Vinicius: “Lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y xenófobos no nos representan. @vinijr , todo mi apoyo, respeto y cariño. El @realvalladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del Club”, ha escrito en las redes sociales. “No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan”

Vinicius Jr. recibió insultos racistas, según se aprecia en vídeos publicados en redes sociales, en el partido de la decimoquinta jornada disputado en el estadio de Zorrilla el pasado viernes 30. Al día siguiente, el jugador denunció el hecho acaecido cuando se retiraba del campo cuando fue sustituido.

“Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada...”, aseguró el brasileño en su cuenta de Twitter para luego añadir: “Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es MI culpa”, publicó el brasileño.

La propia Liga aclaró en una posterior nota de prensa las acciones que iba a adoptar en este caso, como había hecho con anterioridad en circunstancias similares, y recordó varias, entre ellas otras dos en las que el madridista fue igualmente víctima en Barcelona y Mallorca, así como otras en las que lo fueron Iñaki y Nico Williams y Carlos Akapo.