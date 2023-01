Edu Aguirre no aguantó más, esto ha hecho en la presentación de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Cristiano Ronaldo da un paso atrás en su carrera, un paso ya irreversible, pero pega un salto en sus finanzas. El delantero portugués presentado este martes como nuevo jugador del club saudí Al Nassr en el estadio Mrsool Park, en Riad, después de que su fichaje se hiciera oficial el pasado 30 de diciembre.

Cristiano, que llegó anoche a Riad junto a su familia, anunció que ya ha realizado el reconocimiento médico antes de incorporarse a los entrenamientos del club, uno de los mejores de la liga saudí. Se vio a un Cristiano tan orgulloso como siempre, asegurando que su nuevo destino es una decisión personal tras rechazar muchas otras. “Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol, sino para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidades de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club. Como la sección femenina del Al Nassr, algunos no lo saben pero tenemos una sección de fútbol femenino aquí”, aseguró en su presentación.

Para él, jugar en Arabia Saudí es una consecuencia lógica de su carrera: ““Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudí la oportunidad de un nuevo desafío”, ha asegurado: ““Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero romper otros cuantos aquí”. Y ha añadido: ““Mi contrato es único porque soy un jugador único”

Y ha defendido el fútbol de Arabia Saudí: “Mucha gente habla y da su opinión, pero mucha gente no sabe nada de fútbol. Todos los equipos están preparados y nos llevamos muchas sorpresas. El equipo de Corea del Sur, Costa Rica. Ganar en el Mundial es muy diíficil. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad”.

Cuando ha sido presentado y ha salido al campo, el periodista de El Chiringuito, Edu Aguirre, no ha podido contener la emoción y ha llorado.

❤️LÁGRIMAS DE AMISTAD❤️



💫@EduAguirre7 no puede contener su emoción con la presentación de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/dR9F0WP0E1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2023

Su entrenador, Rudi García, está encantado con la llegada de Cristiano: “Es uno de los mejores de la historia. Para mí, para el país y para el club es fantástico que alguien de su talla pueda venir. He visto grandes jugadores a lo largo de mi vida, pero no como Cristiano. Entrenar a Cristiano va a ser muy sencillo porque hay muy poco que explicarle. Tengo muchas ganas de poder compartir nuestra experiencia”.