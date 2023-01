Ancelotti, más tajante que nunca sobre el racismo que sufre Vinicius

El Real Madrid se ha entrenado hoy delante del público en Valdebebas, en el habitual entrenamiento de puertas abiertas de todas las navidades. Mañana martes se mide al Cacereño en el primer encuentro de la Copa para el equipo blanco de esta temporada. Sin Carvajal ni Courtois, que tienen leves problemas, tampoco van a “tener minutos a Kroos, Benzema, Alaba, Vinicius y Mendy. Meteremos el mejor equipo posible para ganar el partido”, ha dicho el entrenador blanco en la conferencia de Prensa. “Para nosotros es importante, no es la competicion más importante para nosotros es la Champions, pero con este escudo hay que respetar todas las competiciones e intentar ganarla. Y la Copa de este año es un torneo más que queremos ganar. Ees un partido en el que tenemos que ser listos. En los partidos tienes que meter calidad, compromiso, lucha... Un partido de una competición como la Copa, tenemos que meter todo lo que tenemos, que es calidad, compromiso y también lucha”.

Sin esos jugadores claves, hay canteranos en la convocatoria: “Sergio Arribas, Nico Paz, Marvel y Álvaro Rodríguez”, ha contado Ancelotti. “Son jugadores que lo están haciendo muy bien con el Castilla. Raúl está haciendo un trabajo muy bueno, porque los jóvenes están progresando muy rápido. También otros como Mario Martín, Rafa Marín... La cantera está produciendo jugadores que pueden ser útiles para el futuro del Real Madrid”.

Así da descansos y minutos en una temporada muy rara por el parón del Mundial: “Es complicado, pero tenemos todos los recursos para manejarlo bien. Tenemos los datos, un cuerpo técnico com muchas personas, el fisio nos da informaciones. Es algo nuevo, pero se puede manejar bien. Los partidos también ayudan a mejorar la condición de los jugadores”

Además, Ancelotti ha asegurado que no habla con Vinicius del racismo que sufre. “No hablo de un tema que no tiene que existir, el racismo y la xenofobia. No tiene que ser un problema de LaLiga o de las sanciones, es un tema cultural, de la sociedad en general. Es un problema de la sociedad que no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en un tema tan importante en Vinicius, en LaLiga o en las sanciones. Hay que verlo en algo más grande: el problema del racismo y la xenofobia es muy importante”, ha continuado el entrenador blanco.

El Madrid irá al partido en autobús: “A mí me gusta mucho el autobús, estoy encantado. Así puedo ver algo de España, que no la conozco tan bien como Italia. Es un momento para disfrutar de este maravilloso país”, ha dicho el italiano.

Además, no le preocupa la incertidumbre de los futbolistas que terminan contrato: “No tenemos ningún problema no se habla de esto, los jugadores están centrados en lo que hacen . Esta cambiando el enfoque de los jugadores y de los clubes, cuando un jugador llega al fin de un contrato no es tan preocupante como hace unos años. Y creo que también los clubes están menos preocupados”