Sale a luz el boicot de Francia a Benzema: “Lo tomaron por tonto”

La salida de Karim Benzema de la selección francesa por la puerta de atrás sigue generando un gran debate en Francia. El jugador no guarda buen recuerdo de lo que fue su última experiencia con el equipo nacional y cada vez se conocen más datos de lo que pasó realmente en el Mundial y por qué el delantero nunca volvió.

Karim Benzema anunció su retirada de la selección francesa después del Mundial que no le dejaron jugar. Una decisión que parecía poner fin al enfrentamiento del delantero del Real Madrid con el seleccionador francés, Didier Deschamps.

Pero nada más lejos de la realidad. El representante del jugador, Karim Djaziri, publicó hace semanas la resonancia en la que se detectó la lesión de Benzema en su cuenta de Twitter y un comentario. «He publicado esto, pero antes consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde octavos de final para por lo menos estar en el banquillo. ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?», decía en referencia a Didier Deschamps.

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

Un argumento en el que ahora ahonda Daniel Riolo, periodista francés de RMC, que ha desvelado que nunca tuvieron intención del que jugador regresara a la concentración. Riolo ha desvelado además cómo se produjo la lesión de Karim y cómo manejaron la situación.

“Le pidieron forzar los entrenamientos cuando no quería. Se volvió a lesionar. Para mí fue una recaída. Pero podría haber estado en el banquillo para los octavos de final, y en cuartos hubiera estado plenamente operativo”.

“Se merecía más respecto”

Desde un principio se dijo que parte del equipo estaba contento con que esto hubiera sucedido y Daniel también lo asegura. “Ahí tiene una verdad que hay que decir. Karim Benzema se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos. A algunos jugadores como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que se fuera“, comentó.

La relación con el seleccionador no era la mejor y al parecer no quería tenerle en su vestuario. “Deshcamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él”, concluyó.

El periodista Romain Molina también aseguró en su canal de Youtube que Benzema no era querido en el equipo por varios compañeros, entre los que se encontraban Lloris y Griezmann, que estaban a favor de su salida y de que no volviera. “Ambos se alegraron de la marcha de su compatriota porque no estaban de acuerdo con la capitanía del delantero, ya que ellos se consideraban como los líderes del equipo”. El periodista incluso llega a revelar que la Federación Francesa ha dado un toque de atención a algún que otro futbolista que apoyó públicamente a Karim.