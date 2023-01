Real Madrid-Valencia, en directo: sorpresón en el once de Ancelotti para la Supercopa

El italiano Carlo Ancelotti sorprende en su once titular para enfrentarse al Valencia en la primera semifinal de la Supercopa de España al contar con el francés Eduardo Camavinga como titular en lugar del croata Luka Modric, en un once al que no llegan ni el español Dani Carvajal ni el galo Ferland Mendy.

Cravajal no está al 100% de sus molestias musculares a pesar de haberse entrenado, mientra que Mendy no se ejercitó el martes por problemas en el sóleo. Además, Ancelotti cuenta con las bajas por lesión del austríaco David Alaba y el francés Aurelien Tchouaméni.

El once del Real Madrid lo forman: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Nacho; Kroos, Camavinga, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius.