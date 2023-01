Ancelotti: “Estamos a cinco puntos del Barça, pero daremos guerra”

Después de 32 partidos marcando, todos los de esta temporada y dos de la pasada, el Real Madrid se quedó en blanco. La última vez en la que les sucedió esto a los de Ancelotti fue en la jornada 38 de la Liga pasada, un empate a cero con el Betis cuando ya no había nada en juego.

Y no es porque el Real Madrid no lo buscara, pero finalmente Remiro, el portero donostiarra, fue elegido el MVP por sus paradas y por ser el gran culpable de que el marcador no se moviera.

Hasta 20 remates intentaron los blancos, por 8 de la Real Sociedad, que hasta el minuto 60 no probó los guantes de Courtois. 10 a 3 fue el saldo de saques de esquina lanzados y el Madrid tuvo el balón más del 60 por ciento del tiempo de juego.

Pero ni Benzema ni Vinicius ni Rodrygo acertaron en los 7 remates entre los tres palos que tuvieron. «Ha sido un partido bonito para el espectador, intenso, hemos tenido las ocasiones más claras, pero no las hemos metido. Nos vamos con el mal sabor de boca por no haber conseguido la victoria, pero esto continúa y es muy largo. Fallar tantas ocasiones te va mermando», decía nada más terminar el choque Nacho en Movistar, explicando el por qué de que al final la Real también tuviera alguna opción de amenazar.

«Hemos empujado los 90 minutos, no se notó la prórroga del otro día», explicaba Ancelotti, y lo demuestran los números de Vinicius, que intentó 21 regates y completó 9, según datos de Opta, un récord en la Liga.

«Ha sido una pena porque hemos jugado un partido completo, uno de los mejores este año y hemos merecido ganar. Bien con y sin balón, presionando arriba... hemos estado cerca de marcar. El equipo ha mostrado que está creciendo en el aspecto físico. Una pena, es un empate que me deja satisfecho, porque hemos jugado muy bien», analizaba el técnico del Real Madrid, al que sólo no le gustaba el resultado.

«La Real no ha jugado como le gusta a la Real porque le pusimos presión arriba», insistía en Movistar antes de analizar la situación clasificatoria, con el Barcelona dando un pasito más en el liderato. «Estamos cinco puntos atrás, tenemos que correr, pero daremos guerra», comentaba Ancelotti, que sólo hizo dos cambios, lo que demuestra que le estaba encantando lo que veía. «Era difícil hacer los cambios, porque estaban jugando todos muy bien, incluidos los dos que he quitado, Valverde y Ceballos. Estábamos plantados en campo contrario y no quería romper esa dinámica».