La reconquista de Vinicius en el Bernabéu

Marcó Vinicius y no lo celebró. Mientras sus compañeros lo abrazaban ni siquiera sonreía. Era, además de una muestra de enfado, un gesto preventivo porque el gol no subió al marcador. Había fuera de juego de Endrick en el centro previo de Valverde y Vini se quedó sin el gol que no había celebrado.

Pero por el camino el brasileño reconquistó la banda izquierda del Bernabéu el día que Mbappé miraba desde el palco de jugadores. Vinicius fue uno de los señalados tras la derrota ante el Arsenal y trató de tomarse la revancha con ese gol que no fue.

«Vinicius es un jugador extraordinario y tiene una actitud fantástica. Lo ha intentado mucho en la primera parte y en la segunda el lateral del Athletic estaba agotado. Ha marcado el gol, puso dos o tres balones y en el aspecto ofensivo ha sido determinante. como siempre», analiza Ancelotti.

«Creo que no han sido para él, para nosotros, días fáciles, pero la reacción que ha tenido en el campo me ha gustado mucho y va a ser una pieza importante en los próximos partidos. De esto no tengo ninguna duda. Vini siempre es un jugador muy importante para nosotros no sólo por lo que hace en el campi sino también por la actitud que tiene», añade el entrenador del Real Madrid, siempre pendiente de cuidar a sus jugadores.

Tuvo que esperar el Real Madrid al tiempo de prolongación para que marcara Valverde demostrando otra vez su facilidad en el disparo. «Fede tiene un golpeo muy extraño, muy bueno y ayer en el entrenamiento me tiró un balón que parecía que iba fuera y de repente coge una rosca que dices “pero ¿cómo tiras así?”. Es muy seco, muy rápido, muy potente. Es una volea y cada semana hace una o incluso más de esas en el entrenamiento. Es una fuerza que tenemos», reconoce Courtois. «Hace muchos años que le estamos diciendo chuta, chuta, chuta, y eso hace», añadía el portero del Real Madrid.

Es una de las cosas en las que le ha insistido también Ancelotti desde que llegó al banquillo madridista, que aprovechara la potencia de su disparo. Y ya estuvo a punto antes de marcar otro en un disparo con la izquierda que se marchó pegada al poste de Unai Simón.

«El gol no quería caer hasta que Fede, otra vez, se ha inventado un golazo como sólo sabe hacer él», admitía Courtois. Y ese gol sirve para que el Real Madrid se recupere mentalmente de la eliminación de la Champions y no se desenganche de la Liga ni llegue hundido a la final de Copa del sábado.

«Llegamos con confianza», dice Courtois. «El Getafe fuera siempre es un partido difícil para nosotros, es un derbi y tenemos que ganarlo para seguir en la pelea. Y la Copa, para dar una alegría a la afición, poder ganarla después de la eliminación sería muy importante», agrega.

La esperanza el Real Madrid la encuentra en la segunda mitad en la que llegó la mayor parte del peligro que originó el equipo de Ancelotti. De los 22 disparos que acabó haciendo el Real Madrid sólo tres llegaron en la primera mitad. «Lo bueno es que hemos creado ocasiones y hemos mantenido la portería a cero. Todo el aspecto ofensivo y defensivo en la segunda parte ha sido muy buena», reconoce Courtois. Y, además, Vinicius vuelve a ser Vinicius.