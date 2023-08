Las redes se comen a Alexia Putellas por su gesto al ser sustituida: "¡Lianta, soberbia...!"

La Roja está en la final del Mundial y sigue escribiendo una historia espectacular en este campeonato de Nueva Zelanda y Australia. España se imponía Suecia en semifinales (2-1) y está a un paso de la gloria. Salma Paralluelo adelantó a las de Jorge Vilda, empató Blomqvist en el minuto 88, pero justo después el misil de Olga Carmona permite a la selección pelear por ganar el Mundial. Ahora, les espera Inglaterra en un encuentro que puede llevarles a la gloria. Sin embargo, para Alexia Putellas no está siendo un campeonato fácil. Y tras la hazaña más importante del fútbol femenino español se ha convertido en protagonista, y no para bien, en redes sociales.

Una gran controversia se desató en redes sociales debido a la actitud del Balón de Oro femenino, la española Alexia Putellas, que no ha tenido el mejor torneo a pesar de que han logrado acceder a la final de la Copa del Mundo Femenina con una trabajada victoria ante Suecia en semifinales.

La ganadora del Balón de Oro ha sido titular solo en tres de los seis partidos disputados hasta la fecha y donde no está gozando del protagonismo que ella pudiera desear al inicio de la competición. Ayer, la futbolista culé volvió a ser titular en estas semifinales ante Suecia, pero fue sustituida en el minuto 56. El partido estaba muy cerrado y Putellas no había tocado casi la pelota por lo que el técnico Jorge Vilda decidió meter al terreno de juego a Salma Paralluelo en busca de un gol que abriera el marcador. Y así ocurrió. Si embargo, este cambio no sentó nada bien a la catalana.

Este malestar quedó reflejado en el minuto 56, cuando Jorge Vilda dio entrada a la nueva estrella de la selección, Salma Paralluelo, quien anotó el primer gol de la semifinal. Cuando fue sustituida, le retiró el saludo a Carlos Sánchez, el preparador de porteras de la selección.

Un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales que no han dudado en afear con dureza la actitud de la futbolista culé. Y es que para una parte de la afición, la jugadora del Barcelona no tuvo una campaña tan espectacular para merecer el Balón de Oro, una distinción que según muchos usuarios le viene grande. Pero además critican que su rendimiento en la Copa del Mundo Femenina de la FIFA es mediocre e incluso algunos la tachan de ser la verdadera instigadora del motín contra Vilda.

"Alexia Putellas en estado puro, la soberbia de esta mujer es vergonzosa", "¡Qué lianta!" o "No juega en todo el año por lesión y le regalan el balón de oro. Ahora no da ni dos pases seguidos y se enfada porque la quitan y hace gestitos. Sobrevalorada y una pésima actitud. Esto es Alexia Putellas", son algunos de los indignados comentarios que inundan las redes sociales