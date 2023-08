El feminismo critica con dureza la doble vara de medir de Podemos al felicitar a la Selección Española: "¡Por decencia...!"

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años a nivel mundial y, también en España.

La polémica ley de Irene Montero establece que los deportistas se regirán bajo su propia identidad y no bajo reglas biológicas, lo que según las feministas supone una gran desventaja para las mujeres que no disponen de las mismas condiciones físicas que una atleta que se identifique como mujer, pero su “sexo biológico” sea el masculino. El capítulo V de la norma dedicado a la protección en el ámbito del deporte ha generado un intenso debate desde que se empezó a fraguar el borrador de esta ley. El Partido Feminista mostraba su rotundo rechazo a artículos como el que establece que “quedan prohibidos los controles de identidad sexual y/o de género en el ámbito deportivo” por considerar que afectaría a los logros obtenidos por las mujeres en dichas competiciones.

De hecho, cuando la norma recibió el empujón definitivo por parte del Consejo de Ministros, el feminismo volvió a cargar contra una ley que acaba con el juego limpio en las competiciones deportivas y supone un grave paso atrás en las conquistas de las mujeres en el ámbito del Deporte. “Hoy la ley misógina trans va al consejo de ministros Hoy empieza la cuenta atrás para destrozar el deporte femenino”, escribió la plataforma “Contra el Borrado de las Mujeres” en su perfil oficial de Twitter con el hashtag #ElDíaDeLaInfamia.

La doble vara de medir

Tal vez por ello, la felicitación de Podemos a la Selección femenina de fútbol no pasó desapercibida para esta plataforma que no tardo en afear a la formación morada su doble vara de medir. La selección española de fútbol hizo ayer historia al ritmo de un buen fútbol y golazos que sirven para ilusionar a la afición. Por primera vez primera vez disputarán una final de la Copa del Mundo y sin duda eso es motivo de felicitación. La Casa del Rey, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz, Miquel Iceta, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Juanma Moreno... todos felicitaron a la selección femenina de fútbol por haber alcanzado la final del Mundial. También lo hicieron, aunque con un criticado retraso, Irene Montero y Podemos. "¡A la Final!", con emoticonos de corazones, escribió la formación morada en un mensaje que no pasó desapercibido la plataforma feminista.

"No se pueden celebrar los éxito del deporte femenino y al tiempo defender que varones transidentificados compitan tramposamente contra mujeres. Por decencia.

Enhorabuena de nuevo, campeonas !!!", se puede leer en el perfil oficial de "Contra el Borrado de las Mujeres".