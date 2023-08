Inglaterra gana a Australia y ya espera a España en la gran final

Este Mundial femenino está dejando muchas sorpresas, sea el caso del pase a la final de España y también la eliminación de Estados Unidos ante Suecia. En la otra semifinal entre Australia e Inglaterra hubo tensión y emoción, pero finalmente las británicas golearon a la selección anfitriona por 1-3. El partido estuvo marcado por diferentes fases del encuentro. La inicial fue por parte de las visitantes que se adelantaron en el marcador en el minuto 35 gracias a Ella Toone.

Sin embargo, Australia no tiró la toalla y presionó mucho más arriba para conseguir un gol que supuso el empate a uno en el luminoso. Sam Kerr fue la referente para las anfitrionas porque, además de marcar el gol del empate, también generó peligró durante todo el encuentro. La emoción de la grada, añadida también a la presión que tenían las jugadoras, hizo que las anfitrionas gozasen de varias ocasiones claras para adelantarse. El paso de los minutos y la resistencia de Inglaterra igualó fuerzas y ya pasada la media hora del segundo tiempo, las británicas metieron una marcha más al partido.

Lauren en el minuto 70 y, posteriormente, Russo en el 85' consiguieron maquillar el resultado para dar a Inglaterra un billete directo para la final contra España este domingo a las 12:00 horas. La selección de Jorge Vilda ya ha demostrado que no teme a ningún rival. Ahora es la hora de la verdad para que España levante su primer Mundial de la historia y, tal y como Jorge Vilda, la gente salga a la calle para celebrarlo tal y como se merece.

Jorge Vilda se está coronando como el héroe de una proeza mundial y, teniendo en cuenta toda la polémica que existió con las 15 jugadoras que pidieron su marcha, tiene más mérito. "Estás preguntando por el pasado, pero antes que nada me gustaría reconocer el respaldo y el apoyo de nuestro presidente Luis Rubiales desde el primer día. Sin eso no estaríamos aquí. Estoy bastante seguro de que todo esto no habría sucedido. Tenemos un presidente que reaccionó con valentía y confió en mí y en mi equipo técnico, y estamos muy contentos de todo el proceso", dijo el seleccionador español.