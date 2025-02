Retiran la roja a Antony y podrá jugar contra el Real Madrid

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le ha retirado a Antony, jugador del Real Betis, la tarjeta roja que le mostró Alberola Rojas en el encuentro ante el Getafe del pasado domingo en el Coliseum y no ha sido sancionado.

Los servicios jurídicos del club verdiblanco presentaron un escrito para intentar demostrar que la expulsión del futbolista cedido por el Manchester United fue un error del colegiado castellano-manchego Alberola Rojas y que el acta, donde hablaba de una "entrada por detrás" con "fuerza excesiva", no reflejaba lo que ocurrió realmente en la jugada. Un recurso que ha sido estimado y permitirá a Antony jugar ante el Real Madrid.

El contacto es leve y el futbolista dice que no primero, para sorprenderse al ver que el resultado era la roja. La acción del Antony tiene un punto de absurdo. “Hizo un partido muy completo, creando peligro y ocasiones. La jugada de la expulsión no la he visto, lamentablemente no podremos contar con él en el próximo partido. A él también le va a servir de experiencia. Si el árbitro vio roja y el VAR no lo llamó, habrán visto roja”, dijo Pellegrini en conferencia de prensa.

El acta de Alberola Rojas parecía no da lugar a las esperanzas béticas de que le quiten la tarjeta. El árbitro explica que la roja es por “entrar por detrás a un adversario sin posibilidad de disputar el balón y con fuerza excesiva”.

Finalmente la RFEF quita la razón al colegiado y el Betis logra su objetivo.