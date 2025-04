La revelación desde Francia sobre la renovación de Griezmann en el Atlético

Antoine Griezmann aún no ha dado su visto bueno a la prolongación de dos años, con opción a un tercero, que le ha propuesto el Atlético de Madrid, informa este jueves el diario L'Équipe, bien informado sobre la actualidad del francés, que quiere así desmentir las informaciones que lo daban por hecho.

L'Équipe cita unas palabras del abogado del jugador, Sevan Karian: "Antoine está muy sorprendido por las informaciones publicadas en la prensa española".

Según el rotativo, el jugador, cuyo contrato acaba al final de esta temporada, está estudiando la nueva oferta del club, pero todavía no ha dado una respuesta a la dirección. Agrega que hubo una reunión entre los representantes del futbolista y el club el pasado 24 de marzo en el que le pusieron sobre la mesa el nuevo contrato de dos años con uno más opcional.

Pero asegura que en la misma no se habló de salario y señala que el futbolista no está dispuesto a renunciar a la mitad de su sueldo actual, como indican algunos medios en España. Griezmann tiene sobre la mesa otras ofertas, unas procedentes del Golfo Pérsico, donde no desea ir, y otras de Estados Unidos, que ve con buenos ojos.

En concreto, siempre según L'Équipe, una de Los Ángeles FC, donde se encontraría con sus compatriotas Hugo Lloris y Olivier Giroud, ex compañeros en la selección francesa, algo que gusta mucho al jugador, ferviente admirador de la cultura estadounidense.