Rodrygo abre el bote de ketchup y Vinicius reta a Ronaldo Nazario

Dos remates quirúrgicos de Rodrygo Goes encarrilaron la goleada ante el Salzburgo, que sirvió para que el Real Madrid llegue a la última jornada de la fase de liga de la Champions dentro de los cabezas de serie para la repesca y con alguna opción de meterse entre los ocho primeros. El brasileño empezó la temporada con dudas, después le llegó una lesión muscular y más tarde se sentía con poco protagonismo, pero ahora está en racha, se le ha abierto el bote de ketchup y ahora se le desbordan los goles por todos lados. Lleva ocho en los últimos ocho partidos, una serie que arrancó el 14 de diciembre en Vallecas y que sólo se cortó en Mestalla, en el primer choque del año 2025. Sí acertó ante Pachuca, Sevilla, Mallorca, Barcelona y Las Palmas, justo antes de su doblete al Salzburgo en los que eran sus primeros dos tantos en esta edición de la Champions, su competición preferida y en la que ya está en la historia del Madrid.

Rodrygo se asoció con Bellingham, porque sus dos tantos fueron tras asistencia del inglés, la primera sin querer, tras un mal control, y la segunda, deliciosa, con un taconazo genial. Cuando están Mbappé y Vinicius, a Rodrygo le toca jugar en la derecha, donde se decía que le costaba brillar más, aunque no fue el caso anoche. Ahora, Vinicius se va a perder los dos próximos partidos, porque le queda por cumplir uno de sanción en Liga (no va a estar en Valladolid el sábado) y está descartado para la visita al Brest por la amarilla que vio ante el Salzburgo por lo que el árbitro consideró un piscinazo para tratar de sacar un penalti. Fue elegido el mejor del partido por los dos goles que anotó en la segunda mitad, aunque se sorprendió de recibir el premio. «Tenía la sensación de que no había podido hacer un buen partido en la primera parte, con una tarjeta que me aparta del siguiente. Rodrygo y Jude han jugado muy bien, pero me gusta hacer goles, aunque no juegue bien del todo», decía Vini en Movistar +. «Es el gol 100 con esta camiseta y estoy a tres de Ronaldo (Nazario), que es el brasileño que más ha metido en el Madrid», continuaba el «7», que tiene en la cabeza el siguiente récord que quiere batir después de llegar ayer al centenar de goles con la camiseta blanca. Celebró su doblete haciendo el gesto del disparo con los dedos, una complicidad con los amigos con los que juega a la «Play» y que va a repetir porque le está dando suerte. «Cada vez estamos más sincronizados los de arriba, Mbappé vino para ayudarnos y nosotros a él para que sea Pichichi en todos los torneos».