Siga en directo el Getafe-Real Madrid de LaLiga EA Sports: Ancelotti rota y Bordalás se defiende

Se arrepintió Ancelotti el día del Almería por insistir con casi los mismos jugadores que habían jugado los últimos encuentros y casi todos pagaron el esfuerzo realizado en Copa del Rey ante el Atlético. Cambió lo antes que pudo y admitió un error que parece no querer repetir de nuevo. Por eso hoy mete muchas caras nuevas, con Lucas en el lateral derecho, Mendy, que vuelve al izquierdo, y Modric en el centro del campo después de dos partidos en los que no ha disputado un minuto. Joselu y Valverde son otros dos que entran nuevos en el once respecto al once de Las Palmas.