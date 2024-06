Suiza descubre la triste realidad de Italia y despide de la Eurocopa al campeón (2-0)

Italia empató con Croacia en el último partido de la fase de grupos con un gol en el descuento, y con ello certificó la clasificación. Toda su historia floreció en ese momento: que si es un hueso, un equipo que nunca se rinde... Pero Suiza echó por tierra toda la leyenda y descubrió la realidad de la "azzurra", que hoy en día es un equipo con pocos recursos. La superó con claridad (puede ver aquí la ficha y el minuto a minuto del partido) para despedir de la Eurocopa al campeón, que no tuvo ni un asomo de poder remontar.

Ni con el balón ni sin él

El comienzo del partido no fue un espejismo, fue sólo el comienzo de lo que se iba a desarrollar durante prácticamente todo el encuentro. La presión del conjunto helvético asfixió a su oponente. Italia es una selección a la que ahora le gusta salir con el balón jugado, ser protagonista, y Suiza no le dejó serlo en ningún momento. Los más antiguos pensarían que el conjunto transalpino tampoco se encuentra mal ahí atrás, podían pensar en el "catenaccio" que tantos éxitos le ha dado, una tradición que esta Italia de ahora no pudo continuar. Ni supo jugar con el balón ni supo contener a su rival, que manejaba la pelota con comodidad. Encontraba fácil a Xhaka, su brújula, y a partir de ahí podía avanzar sin demasiados problemas. Sólo fallaba en la parte final del campo, en el último pase. Ahí se aturullaba un poco Suiza y no creaba ocasiones. Sí logró plantarse solo Embolo en un error defensivo de su rival, pero en esa ocasión Donnarumma le pudo en el mano a mano, y evitó el gol con una buena intervención arriba.

Los fallos atrás

A Italia no le duraba el esférico dos pases y Scamacca, el delantero que puede recibir, controlar y activar a los compañeros, estaba perfectamente controlado por Akanji y compañía. Sólo cuando Chiesa intentaba algo de forma algo anárquica consiguió acercarse a Sommer, pero fueron pocas veces. El encuentro tomaba una única dirección. Tras una de las recuperaciones llegó el tanto de Freuler, que entró desde segunda línea al espacio que habían dejado los centrales para aprovechar el centro de Vargas.

El desorden italiano fue notable, pero porque le habían pillado saliendo. La cuenta pudo aumentar con el sorprendente tiro de falta de Rieder, que también encontró la respuesta de Donnarumma.

El descanso tenía que ser un momento de reflexión para Spalletti. Nada le estaba saliendo. No esperó el seleccionador para mover el banquillo con la entrada de Zaccagni por El Shaarawy, pero fue un cambio para no cambiar nada. En pocos segundos, Suiza volvió a sumar en otro fallo encadenado. El disparo de Vargas a la escuadra fue espectacular, muy preciso, una maravilla... Pero estaba dentro del área y no había ningún oponente lo suficientemente cerca al menos para molestar.

Fue un golpe casi mortal. En la acción posterior, Schar estuvo a punto de marcar en propia puerta, pero chocó con el palo. Podía parecer el inicio de la reacción de Italia, pero eso no sucedió. Suiza estuvo bastante cómoda, siguió presionando, llevándose todos los balones divididos, y controló bien las pocas posesiones largas que tuvo el conjunto de Spalletti o los intentos a la desesperada de Chiesa. En el último cuarto de hora el campeón ya metió muchos hombres arriba y se acercó un poco más a la portería suiza, por empuje, no por fútbol. Su gran ocasión fue otro poste, de Scamacca, pero estaba en un claro fuera de juego. Se hubiera anulado. El fútbol directo sólo le llevó a estrellarse contra los defensas helvéticos y contra su propia impotencia.

El récord de España

Italia ganó la Eurocopa de 2021 después de superar en la final a Inglaterra, tras haber eliminado a España en los penaltis en semifinales. La misión que tenía en Alemania era intentar defender con éxito la corona, pero Suiza se lo impidió con claridad. Una sorpresa relativa, porque los helvéticos ya mandaron a los transalpinos a la repesca en la clasificación para el pasado Mundial de Qatar, y ahí confirmaron el desastre al perder con Macedonia y quedar fuera definitivamente. La despedida del campeón en octavos hace que España siga siendo la única selección de la historia capaz de ganar dos Eurocopas consecutivas: 2008 y 2012.