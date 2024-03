La tajante frase de Xavi Hernández al ser expulsado del Atlético - Barcelona

Ni la clara victoria del Barcelona contra el Atlético ha calmado al entrenador azulgrana Xavi Hernández. El entrenador azulgrana no sabe estar callado mientras dirige un partido desde la banda. Lo conocen los otros entrenadores, el público que está más cerca de él y también los árbitros. Así ha sido expulsado en la victoria del Barcelona, que se pone segundo en LaLiga, a ocho puntos del Real Madrid.

Según Míster Chip: "Xavi ya ha sufrido tantas expulsiones en La Liga como entrenador que en su carrera completa como jugador.

Xavi en sus 93 partidos como entrenador en La Liga: 15 amarillas y 2 expulsiones (ambas esta temporada).

Xavi en sus 505 partidos como jugador en La Liga: 44 amarillas y 2 expulsiones.

Después del encuentro, Xavi ha asegurado que no entendía la expulsión: "Para mí innecesaria e injusta, no he dicho absolutamente nada” , aseguraba el entrenador del Barcelona. Yo gesticulo porque soy pasional”.

Pese a la expulsión, seguro que Xavi Hernández está contento con la labor de su equipo. Entre semana logró la clasificación para los cuartos de final de la Champions, que le sirvió para saldar cuentas con los periodistas y tras ganar en el Civitas Metropolitano adelanta al Girona y se pone segundo en la clasificación. Se ha calmado el ambiente en Barcelona, por fin