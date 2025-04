Totti, sobre los balones de oro de Messi: "¿Sabes cuántos ganaría en la Roma?"

Hay pocos jugadores que logren entrar en la leyenda de un deporte como el fútbol. Solo unos cuantos son los elegidos. Y, de leyenda a leyenda, el italiano Francesco Totti habló en el podcast italiano 'Que viva el fútbol' sobre su carrera deportiva y tuvo tiempo para comparar su trayectoria con la de Leo Messi, no se sabe muy bien si poniendo en cuestión los méritos del argentino o reivindicando su legado como jugador.

"Pon a Leo Messi durante 25 años en la Roma. Ponlo a jugar, ¿sabes cuántos balones de oro ganaría?", comentó el antiguo futbolista, probablemente la última gran estrella mundial que ha deparado el fútbol en Italia en toda su historia, junto con Andrea Pirlo.

"No se puede tocar a Leo, y lo sabes", le dijo el entrevistador antes de que el ex futbolista continuara su exposición. "¿Pero sabes cuántos balones de oro gana? Dime. ¿Diez?", continuó el astro transalpino. "Diez no, pero cinco o seis...", le replicó su interlocutor, a lo que Totti respondió con contundencia: "Cero. Gana cero".

Acto seguido, el presentador le dice que no ganó el galardón por rechazar en su día al Real Madrid, a lo que Totti también salta como un resorte: "No necesito el Balón de Oro. Yo ya lo gané todo en la Roma. Estuve 25 años y esa es mi mayor victoria", remató el 'Gladiador'.

Totti se retiró del fútbol en activo en 2018 tras toda una vida en la AS Roma de la Serie A. En ese tiempo ganó una Liga, dos Copas y dos Supercopas, además de proclamarse campeón del Mundo con Italia en 2006. Además, se hizo con numerosos galardones individuales, entre ellos la Bota de Oro.