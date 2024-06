La traición de un canterano enciende al barcelonismo: "Nunca diría "no" al Real Madrid"

Todo el mundo sueña con vestir la camiseta del Real Madrid, incluso aunque te hayas formados en La Masía y hayas mamado barcelonismo desde niño. Este es el caso de Carles Aleñá, centrocampista que llegó a debutar en el primer equipo del Barça y que, ahora, ha desvelado que no podría decirle "no" al cuadro merengue.

En declaraciones al podcast 'Vamos Show', Aleñá no se ha mordido la lengua: "Soy culé de por vida, pero el Real Madrid es un equipo grande y nunca diría que no a un club como el Real Madrid. Es un gran club y yo siempre he dicho que quiero jugar en un equipo grande. Si me llamaran diría que sí".

¿Culé de por vida?

Durante la entrevista', no ha dudado en venderse al equipo blanco y ha subrayado que, aunque no pudo triunfar en su etapa como blaugrana y acabó marchándose por la puerta de atrás, será "culé de por vida". Asimismo, afirma que su prioridad a sus 26 años es "hacer algo importante en Europa", aunque entiende a los futbolistas que se marchan del viejo continente en búsqueda de beneficios económicos.

Al respecto, aclaró que esos jugadores "reciben muchas críticas, pero puedo llegar a entender que haya jugadores que se vayan a determinadas ligas a ganar dinero. Es entendible, cada uno decide lo que quiere hacer y es una realidad que el dinero es importante", per señalando que "yo, ahora mismo, tengo más ganas de jugar en Europa y hacer algo grande en competiciones europeas. Pero también hay que verse en esa situación eh, yo de momento no he tenido esa posibilidad", sentenció.

Sus palabras no tardaron en volverse virales y han provocado un incendio en redes sociales donde los barcelonistas no perdonan su "traición" y "falta de respeto" al club que los formó. "¿Qué sentido tienen esas declaraciones...?", "Culé de por vida ¿no?", "En el Madrid no tendrías sitio ni para limpiar los baños" o "lo tuyo se llama ser mercenario" son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en "X".