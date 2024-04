UEFA y FIFA, indignadas con el CSD: esto dice el artículo 19 que podría dejarnos sin Eurocopa y Champions

El pasado 25 de abril, el Consejo Superior de Deportes (CSD) confirmó su decisión de crear una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Un tutelaje que no gustó nada a la UEFA ni a la FIFA que no tardaron en reaccionar.

Baile de cartas

Este fin de semana, en una carta firmada por Mattias Grafström y Theodore Theodoridis, los secretarios generales de la FIFA y de la UEFA, y remitida al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez-Uribes, cuestionaron y mostraron su preocupación por la Comisión que ha impuesto el Consejo Superior de Deporte (CSD) para entrar en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Al mismo tiempo, advierten de que no consentirán injerencias políticas, es decir, que el Gobierno intervenga. En sus reglamentos, la FIFA y la UEFA manejan incluso la posibilidad de sancionar a los países en los que se produzcan tales intromisiones con la retirada de sus selecciones y clubes de las competiciones internacionales.

Lejos de retroceder, el CSD respondió con otra misiva que ha sonado a órdago en los dos organimos que dirigen el futbol y provocado una gran indignación hasta el punto de preguntarse si España quiere realmente organizar el Mundial 2030.

El presidente del CSD explica en su carta que, para el Gobierno, sería totalmente "irresponsable quedarse de brazos cruzados" y no hacer nada ante la situación de la RFEF. Se trata de un escrito de dos folios que a la UEFA y FIFA tiene que hacer reflexionar. De la carta, merece la pena resaltar el siguiente párrafo escrito por Rodríguez-Uribes en referencia a Pedro Rocha: "En el momento en el que escribo estas líneas, el actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, se encuentra investigado en un procedimiento penal. Los posibles delitos investigados en esta causa son corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. ¿Qué opinión le merecen a FIFA y UEFA estos gravísimos hechos?, ¿Piensan que, además de evitar injerencias, deberíamos preocuparnos y ocuparnos también para evitar que el daño en la reputación de nuestro fútbol y termine siendo irreparable?".

Asimismo, recuerda tanto a UEFA como a FIFA que varios presidentes de Federaciones Territoriales pidieron al Gobierno que tomara medidas ante este descontrol en la RFEF, justificando así la creación de la Comisión que se colocará al frente del máximo organismo del fútbol español.

Desde Suiza -según adelanta el diario AS- consideran que la carta del CSD no se ciñe a lo requerido en su escrito y avisan de que el Gobierno tiene hasta el viernes para esclarecer su intervención en la RFEF y de que no les temblará el pulso ante cualquier tipo de injerencia política.

Y es que tanto UEFA como FIFA son muy estrictos a la hora de garantizar que no se produzca ningún tipo de injerencia externa en sus federaciones miembro, tal y como establece en el artículo 19 de los Estatutos de la FIFA.

¿Qué dice dicho artículo?

Bajo el título 'Independencia de las federaciones miembro y sus órganos', el artículo 19 de los Estatutos de la FIFA establece los siguiente:

1. Todas las federaciones miembro administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros.

2. Los órganos de las federaciones miembro se designarán únicamente mediante elección o nombramiento interno. Los estatutos de la federación estipularán un procedimiento electoral democrático para la elección o los nombramientos.

3.La FIFA no reconocerá a ningún órgano de una federación miembro que no haya sido elegido o nombrado de acuerdo con las disposiciones del apdo. 2. Esta disposición es también válida para los órganos elegidos onombrados con carácter interino.

4. La FIFA no reconocerá las decisiones adoptadas por órganos que no hayan sido elegidos o nombrados de acuerdo con el apdo. 2 del presente artículo.

En riesgo la Eurocopa y la participaciones de los clubes en Europa

De esta forma, el Gobierno debe saber que si se extralimita en su intervención de la RFEF existe el riesgo de que el fútbol español sea duramente castigado, dejando a España fuera de la próxima Eurocopa y a los clubes españoles sin participar en las competiciones europeas la próxima temporada. Incluso, podróa peligrar seriamente el Mundial.